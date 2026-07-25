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Rareș Ilie pleacă iar de la Nice! Unde ajunge jucătorul dorit la Rapid de Daniel Pancu

Daniel Işvanca Publicat: 25 iulie 2026, 17:33

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Rareș Ilie pleacă iar de la Nice! Unde ajunge jucătorul dorit la Rapid de Daniel Pancu

Rareș Ilie / Profimedia

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Rareș Ilie nu va rămâne nici în acest sezon să evolueze pentru Nice, asta după ce francezii au hotărât din nou să îl cedeze sub formă de împrumut.

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Aflat în ultimul an de contract cu gruparea din Hexagon, fotbalistul dorit de Daniel Pancu în Giulești se află în negocieri avansate cu o altă formație din Serie B.

Rareș Ilie, la un pas de transferul în Serie B

Rareș Ilie va pleca iar de la Nice, dar fotbalistul cotat la 1,2 milioane de euro nu va ajunge la Rapid, așa cum își dorește Daniel Pancu, noul tehnician din Giulești.

Celebrul jurnalist Nicolo Schira anunță că echipa din Hexagon se află în negocieri cu Mantova pentru împrumutul jucătorului român în vârstă de 23 de ani.

Dacă va semna cu Mantova, Rareș Ilie va bifa a treia formație din Italia din cariera sa, după ce a mai evoluat pentru cei de la Catanzaro, respectiv Empoli.

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