A renunțat la tot și a devenit grădinar. Tragediile care i-au schimbat viața fostului jucător

O viaţă complet reinventată. Kevin Kampl şi-a reziliat contractul cu Leipzig după moartea subită a fratelui său, în ianuarie, pentru a se dedica în totalitate familiei sale. Un nou început care l-a dus de la ghete de fotbal la pălăria de paie şi de pe terenurile de joc la grădinile unei „finca”, o mică fermă tradiţională din Spania.

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Pe 27 octombrie 2025, Kampl anunţă moartea subită a lui Seki, fratele său în vârstă de 51 de ani. „Ai fost cel mai bun prieten al meu… Cel mai bun frate, fiu, tată şi unchi pe care ţi l-ai putea dori! Te iubesc mai mult decât pot exprima cuvintele”, scria el pe Instagram.

Kevin Kampl a renunțat la tot și a devenit grădinar

Câteva luni mai târziu, în ianuarie, el decide să-şi rezilieze contractul cu RB Leipzig. După opt sezoane şi jumătate, 283 de meciuri şi două Cupe ale Germaniei câştigate cu clubul (2022 şi 2023), mijlocaşul sloven doreşte să se întoarcă în oraşul său natal, Solingen, pentru a se concentra pe ceea ce contează cu adevărat: familia sa.

În lunile care au urmat, Kampl a aflat şi de moartea tatălui său. „A fost un an îngrozitor, nu există alt cuvânt”, a mărturisit slovenul pentru publicaţia germană Bild.

Două încercări cumplite în doar şapte luni, care îl readuc pe Kampl la o simplitate absolută: o mică fermă în Insulele Baleare, familia sa şi agricultura artizanală. „Liniştea şi pacea din Mallorca fac bine tuturor în acest moment.”