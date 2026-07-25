Ce lovitură ar fi! PSG intră în cursă pentru transferul lui Rodri. Barcelona e și ea interesată

Paris Saint-Germain încearcă să îi răspundă cu aceeași monedă lui Real Madrid, care i-a „suflat” transferul lui Yan Diomande de la RB Leipzig. După ce ivorianul s-a înțeles cu clubul de pe Bernabeu, în presa din Franța a apărut informația potrivit căreia PSG a contactat-o pe Manchester City pentru a se interesa de serviciile lui Rodri.

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Real Madrid a făcut până acum patru transferuri în „era” Jose Mourinho, însă clubul de pe Bernabeu nu vrea să se oprească. Pe lista jucătorilor pe care Florentino Perez și-i dorește a apărut recent și Rodri, care a și ajuns la un acord cu formația de pe Bernabeu, singurul lucru care lipsește în acest moment fiind un răspuns de „DA” din partea celor de la Manchester City.

PSG a pus ochii pe Rodri. Barcelona s-a interesat și ea de Balonul de Aur din 2024

Deși transferul celui mai bun fotbalist de la Mondial la Real Madrid pare ca și făcut, pe fir a apărut recent și Paris Saint-Germain. Potrivit jurnaliștilor francezi de la RCM Sport, citați de Mundo Deportivo, formația lui Luis Enrique a contactat-o pe Man. City pentru a se interesa de situația lui Rodri. Presa din „Hexagon” a mai notat și informația că Barcelona a devenit și ea interesată de jucătorul de 30 de ani.

Campioana din Ligue 1 nu avea în plan să transfere un mijlocaș în această vară, însă prestațiile lui Rodri de la Mondial le-au atras atenția șefilor clubului din Franța. În cazul în care PSG va trimite o ofertă pentru fotbalistul de 30 de ani, acest lucru poate fi interpretat și drept o „răzbunare” îndreptată către Real Madrid.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐏𝐒𝐆 𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓𝐄𝐃 𝐌𝐀𝐍 𝐂𝐈𝐓𝐘 𝐓𝐎 𝐈𝐍𝐐𝐔𝐈𝐑𝐄 𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐑𝐎𝐃𝐑𝐈 👀

Paris Saint-Germain have approached Manchester City to explore the conditions of a deal for Rodri, reports French Tier 1 journalist @FabriceHawkins . 🔴🔵

In… pic.twitter.com/ThvcPWwALe

— 433 (@433) July 25, 2026