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Programul Marelui Premiu al Ungariei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY (ORA 16:00)

Viviana Moraru Publicat: 21 iulie 2026, 15:18

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Programul Marelui Premiu al Ungariei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY (ORA 16:00)

Startul cursei Marelui Premiu al Ungariei 2025/ Profimedia

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Programul Marelui Premiu al Ungariei | A 11-a etapă a sezonului de Formula 1 se va desfășura pe circuitul Hungaroring, de lângă Budapesta. Cursa va fi duminică, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la ora 16:00.

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În ultima etapă, Marele Premiu al Belgiei, Kimi Antonelli a reușit să câștige marea cursă. Pilotul Mercedes a triumfat cu plecare din pole-position, podiumul fiind completat de Charles Leclerc și de Max Verstappen.

Programul Marelui Premiu al Ungariei

Kimi Antonelli și-a trecut astfel în cont a șasea victorie a sezonului. El a mai câștigat cursele din China, Japonia, Miami, Canada și Monaco. Colegul lui, George Russell, a făcut accident în Belgia și nu a putut încheia cursa.

În sezonul trecut, cursa din Ungaria a fost câștigată de Lando Norris. Campionul mondial en-titre de la McLaren are, însă, un sezon extrem de modest, cu doar două clasări pe podium, în cursele din Miami și Barcelona.

Cele mai multe victorii la Hungaroring, circuit care măsoară 4,3 km, le-a obținut Lewis Hamilton. Britanicul de la Ferrari a câștigat cursele din 2007, 2008, 2012, 2013, 2018, 2020, 2021, 2023 și 2024. În actualul sezon, septuplul campion mondial a înregistrat un singur succes, câștigând cursa din Barcelona.

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Programul complet al Marelui Premiu al Ungariei:

Vineri:

  • Antrenament 1 – ora 14:30 (AntenaPLAY)
  • Antrenament 2 – ora 18:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă:

  • Antrenament 3 – ora 13:30 (AntenaPLAY)
  • Calificări – ora 17:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Duminică:

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  • Cursa – ora 16:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

Etape de Formula 2 și Formula 3, în Ungaria

În acest week-end, va avea loc și etapă de Formula 2 pe circuitul din Ungaria:

Vineri:

  • Antrenament – ora 12:05 (AntenaPLAY)
  • Calificări – ora 17:05 (AntenaPLAY)

Sâmbătă:

  • Cursa de sprint – ora 15:15 (AntenaPLAY)

Duminică:

  • Cursă – ora 12:25 (AntenaPLAY)

De asemenea, se va disputa și o rundă din Formula 3, în week-end-ul Marelui Premiu al Ungariei:

Vineri:

  • Antrenament – ora 10:55 (AntenaPLAY)
  • Calificări – ora 16:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă:

  • Cursa de sprint – ora 11:05 (AnteanPLAY)

Duminică:

  • Cursa – ora 09:40 (AntenaPLAY)
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