Lovitură pentru Ioan Ovidiu Sabău! Denis Alibec, înlocuit după doar 15 minute în meciul contra Corvinului

Farul Constanța înfruntă Corvinul Hunedoara în etapa a doua a Ligii 1, iar formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău țintește primul succes din acest sezon.
Startul de meci însă i-a dat toate planurile peste cap tehnicianului „marinarilor”, care l-a pierdut pe Denis Alibec după doar 15 minute de joc.
Denis Alibec, înlocuit în Farul – Corvinul
Denis Alibec a fost introdus titular sâmbătă în disputa dintre Farul Constanța și Corvinul Hunedoara, însă experimentatul atacant a rezistat pe teren doar primul sfert de oră.
Lansat în adâncime în minutul 13, fostul internațional român a simțit un disconfort la picior și nu a mai putut continua partida. Cel mai probabil, e vorba despre o problemă musculară.
- Farul – Corvinul 0-0. Denis Alibec schimbat după 15 minute. Eliminare în tabăra oaspeților și penalty ratat de Radaslavescu
- „Perla” lui Gigi Becali de la FCSB îi dă bătăi de cap lui Marius Baciu: „Ne gândim la multe variante”
- „Ar trebui să dea nişte explicaţii” Andrei Nicolescu a reacţionat după anunţul lui Mihai Stoica!
- Decizie de ultim moment luată de U Cluj, după transferul lui Andrei Coubiș în Anglia. Anunțul conducerii
- Doi jucători de la FCSB, OUT pentru meciul cu Csikszereda. Marius Baciu îl așteaptă pe Drăguș: „Să-l văd la antrenament”