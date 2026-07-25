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Lovitură pentru Ioan Ovidiu Sabău! Denis Alibec, înlocuit după doar 15 minute în meciul contra Corvinului

Daniel Işvanca Publicat: 25 iulie 2026, 17:56

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Lovitură pentru Ioan Ovidiu Sabău! Denis Alibec, înlocuit după doar 15 minute în meciul contra Corvinului

Denis Alibec / Captură TV

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Farul Constanța înfruntă Corvinul Hunedoara în etapa a doua a Ligii 1, iar formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău țintește primul succes din acest sezon.

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Startul de meci însă i-a dat toate planurile peste cap tehnicianului „marinarilor”, care l-a pierdut pe Denis Alibec după doar 15 minute de joc.

Denis Alibec, înlocuit în Farul  – Corvinul

Denis Alibec a fost introdus titular sâmbătă în disputa dintre Farul Constanța și Corvinul Hunedoara, însă experimentatul atacant a rezistat pe teren doar primul sfert de oră.

Lansat în adâncime în minutul 13, fostul internațional român a simțit un disconfort la picior și nu a mai putut continua partida. Cel mai probabil, e vorba despre o problemă musculară.

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