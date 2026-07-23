Ce se întâmplă cu cele 2.5 milioane de acţiuni deţinute de regretatul Mircea Lucescu la marea companie din România! Anunţul făcut

Cele 2.5 milioane de acţiuni pe care regretatul Mircea Lucescu le deţinea la compania Romradiatoare Braşov au fost transferate către un cont comun pe care îl au soţia fostului mare antrenor, Neli Lucescu şi fiul lui „Il Luce”, Răzvan Lucescu.
Acţiunile au fost transferate în contul comun al lui Răzvan Lucescu şi al Elenei (Neli) Lucescu, în baza prevederilor Autorităţii de Supraveghere Financiară, informează ziarulfinanciar.ro.
Acţiunile deţinute de Mircea Lucescu la Romradiatoare Braşov au fost transferate către soţia şi fiul regretatului antrenor român
Cele 2.5 milioane de acţiuni pe care Mircea Lucescu le avea la Romradiatoare Braşov reprezintă 16,5% din capitalul social al companiei.
O acţiune la respectiva companie valorează în prezent 1,34 lei, pachetul de acţiuni transferat fiind în valoare de 3,31 milioane de lei.
Înfiinţată în martie 1991, Romradiatoare Braşov a avut în 2025 o cifră de afaceri de 26.185.712 lei. Profitul raportat a fost de numai 3.630 lei. Sursa citată mai sus notează că, pentru primele trei luni din 2026, Romradiatoare Braşov a raportat pierderi de 177.000 lei şi venituri de 7 milioane lei.
Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. „Il Luce” a suferit un infarct după meciul de baraj Turcia – România 1-0, de la Istanbul. Mircea Lucescu se afla în cantonament cu naţionala atunci când i s-a făcut rău. „Il Luce” pregătea partida amicală cu Slovacia.
După deces, trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Naţională, acolo unde aproximativ 15.000 de persoane au venit să îi aducă un ultim omagiu marelui antrenor român. S-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu la toate meciurile din competiţiile europene.
Mircea Lucescu este înmormântat la cimitirul Bellu, acolo unde îşi află locul de veci cele mai multe personalităţi ale României. Printre acestea, Mihai Eminescu, George Coşbuc, Nichita Stănescu, I.L. Caragiale, Mihail Sadoveanu, Marin Preda, Titu Maiorescu, Constantin Tănase, Toma Caragiu, Amza Pellea şi multe-multe altele.
Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie
Cu o carieră impresionantă în spate, Mircea Lucescu a rămas în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai titrați antrenori, câștigând numeroase trofee în cei peste 30 de ani de activitate.
În 1978 și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, iar în 1981 se afla deja la primul mandat în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.
De atunci, „Il Luce” a mai antrenat Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk (cu care a și câștigat cele mai multe trofee), Zenit St. Petersburg, naționala Turciei, Dinamo Kiev, ca mai apoi să revină pentru o a doua oară pe banca selecționatei României.
După ce a reușit să promoveze România în Nations League B, Mircea Lucescu a jucat baraj cu naționala României, însă tricolorii au pierdut contra Turciei, scor 1-0.
- 35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor, fiind pe locul 3 all-time în clasamentul antrenorilor cu cele mai multe trofee. Pe primul loc e Sir Alex Ferguson, cu 49 de trofee, iar pe 2 Guardiola, cu 39 de trofee
Cariera de fotbalist, legată de Dinamo București
Extremă dreaptă de profesie, Lucescu a debutat pentru Dinamo la 18 ani, în 1963, dar a fost împrumutat la Ştiinţa Bucureşti după doar trei apariţii în două sezoane.
”Il Luce” a revenit în Ştefan cel Mare în 1967 şi a cucerit la acea vreme şapte titluri de campion alături de dinamovişti (1964, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977, 1990), plus o cupă a României (1968).
În 14 ani, alături de Dinamo, Lucescu a bifat 57 de goluri în 250 de partide în prima divizie şi 15 apariţii în cupele europene.
8 trofee a câștigat ca jucător Mircea Lucescu, toate cu Dinamo
70 de selecții și 9 goluri are fostul mijlocaș la prima reprezentativă a României
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