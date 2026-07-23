Ce se întâmplă cu cele 2.5 milioane de acţiuni deţinute de regretatul Mircea Lucescu la marea companie din România! Anunţul făcut

Cele 2.5 milioane de acţiuni pe care regretatul Mircea Lucescu le deţinea la compania Romradiatoare Braşov au fost transferate către un cont comun pe care îl au soţia fostului mare antrenor, Neli Lucescu şi fiul lui „Il Luce”, Răzvan Lucescu.

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Acţiunile au fost transferate în contul comun al lui Răzvan Lucescu şi al Elenei (Neli) Lucescu, în baza prevederilor Autorităţii de Supraveghere Financiară, informează ziarulfinanciar.ro.

Acţiunile deţinute de Mircea Lucescu la Romradiatoare Braşov au fost transferate către soţia şi fiul regretatului antrenor român

Cele 2.5 milioane de acţiuni pe care Mircea Lucescu le avea la Romradiatoare Braşov reprezintă 16,5% din capitalul social al companiei.

O acţiune la respectiva companie valorează în prezent 1,34 lei, pachetul de acţiuni transferat fiind în valoare de 3,31 milioane de lei.

Înfiinţată în martie 1991, Romradiatoare Braşov a avut în 2025 o cifră de afaceri de 26.185.712 lei. Profitul raportat a fost de numai 3.630 lei. Sursa citată mai sus notează că, pentru primele trei luni din 2026, Romradiatoare Braşov a raportat pierderi de 177.000 lei şi venituri de 7 milioane lei.