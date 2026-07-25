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Singurul român care a fost mai bogat decât Ion Ţiriac şi Gigi Becali. Mitică Dragomir: „Om de zece miliarde”

Radu Constantin Publicat: 25 iulie 2026, 15:11

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Singurul român care a fost mai bogat decât Ion Ţiriac şi Gigi Becali. Mitică Dragomir: „Om de zece miliarde
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Dumitru Dragomir (79 de ani) a oferit declaraţii despre Ioan Niculae (71 de ani). Fostul patron de la Astra a fost cel mai bogat român între 2012 şi 2013, însă şi-a risipit averea fabuloasă.

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Ioan Niculae a fost un om de afaceri prosper din România, având un adevărat imperiu financiar în perioada în care era cel mai bogat român.

„(n.r. – E adevărat că Ioan Niculae a fost cel mai bogat om din România?) De departe! Un om care are patru combinate chimice, iar inoxul din combinatele lui face acum cinci miliarde….

Un om care are 30.000 de hectare de pământ e sărac? Jumătate din Balta Mare a Brăilei. (n.r. – Era om de zece miliarde, în perioada lui de glorie?) De cel puțin cinci miliarde.

El aducea gaz ieftin din Rusia și l-au oprit, ca să luăm otrava din Germania. Ce i-au făcut lui Ioan Niculae și altor câțiva e una dintre cele mai mari nedreptăți făcute în această țară. Au făcut rău țării, nu lui. El avea peste 15 hectare irigate”, a declarat Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

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Ioan Niculae a fost acţionar majoritar şi la Astra Giurgiu, echipă care a câştigat titlul în România în 2016.

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