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Fostul campion din tenis a semnat cu o echipă de fotbal. Ce face la doi ani după retragerea din „sportul alb”

Andrei Nicolae Publicat: 25 iulie 2026, 16:51

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Fostul campion din tenis a semnat cu o echipă de fotbal. Ce face la doi ani după retragerea din „sportul alb

Dominic Thiem, pe un stadion de fotbal / X @lnstantFoot

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După ce s-a retras din activitate acum doi ani, fostul jucător de tenis Dominic Thiem s-a alăturat clubului de fotbal austriac Badener, care evoluează în divizia a opta.

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Câştigător al US Open în 2020 şi fost număr 3 mondial, Dominic Thiem schimbă terenul de joc. Fostul jucător de tenis în vârstă de 32 de ani va juca pentru clubul austriac Badener AC, care evoluează în divizia a opta.

Thiem semnează cu o nouă echipă de fotbal la doi ani după retragere

Pasionat de fotbal, jucătorul care a ajuns de două ori în finala de la Roland-Garros (2018, 2019) şi în finala Open-ului Australiei (2020) a jucat deja pentru clubul din oraşul său natal, Lichtenwörth. Acolo, a bifat 10 meciuri în sezonul trecut și a reușit să înscrie primul său gol din „sportul rege”.

Jucătorul cu 17 titluri în circuitul ATP va fi, de asemenea, ambasadorul oficial al Austriei pentru Supercupa Europei dintre PSG şi Aston Villa, care va avea loc pe 12 august la Salzburg.

Dominic Thiem s-a retras pe finalul anului 2024, punând capăt unei perioade în care s-a confruntat cu o accidentare la încheietură, după care a trecut prin mai multe momente dificile și pe plan mental.

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Sursa: News.ro

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