Afacerea pe care a lansat-o Nadia Comăneci la 50 de ani de când a uimit lumea, în anul care îi poartă numele!

Nadia Comăneci (64 de ani) a lansat o colecţie vestimentară, în anul care îi poartă numele în România. În 2026 se împlinesc 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, reuşit de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, la paralele, pe 18 iulie 1976!

Nadia Comăneci a uimit atunci lumea. Colecţia poartă numele “Perfect 10”, onorând acea performanţă istorică realizată de cea care a fost supranumită mai apoi “Zeiţa de la Montreal”. (IMAGINI CU NADIA COMĂNECI ÎN GALERIA FOTO)

Nadia Comăneci a avut şi un mesaj pentru cei care au venit să îi vadă colecţia.

“Am onoarea să lansez astăzi Perfect 10 by Nadia Comăneci. Un proiect de suflet născut din dorinţa de a transforma valorile sportului într-un mesaj despre feminitate, încredere şi eleganţă.

Această colecţie nu este doar despre haine. Este despre disciplină, pasiune, determinare şi despre curajul de a-ţi urma visurile. Împreună cu designerul Florina Farcaş am creat 11 modele care exprimă simplitate, rafinament şi atenţia pentru detalii. Pentru că, de multe ori, perfecţiunea se ascunde în lucrurile mici.