Şi-a irosit întreaga avere de peste 20 de milioane de euro, dar se declară fericit: “Aş face totul la fel”

Bogdan Stănescu Publicat: 19 mai 2026, 18:51

Paul Gascoigne, vesel în timp ce ieşea de la tribunal / Profimedia Images

Paul Gascoigne (58 de ani) nu e afectat că şi-a pierdut întreaga avere acumulată din fotbal, de peste 20 de milioane de euro. (IMAGINI CU PAUL GASCOIGNE ÎN GALERIA FOTO)

“Gazza” a spus că, în afară de banii pe care i-a dat familiei, şi-a irosit averea pe haine, bijuterii, vacanţe şi alte distracţii. Gascoigne a avut o problemă cu consumul excesiv de alcool încă de când era jucător, dar ulterior lucrurile s-au înrăutăţit, devenind dependent de alcool. El a recunoscut că nu a putut să renunţe la alcool chiar dacă a fost internat de mai multe ori la dezintoxicare.

Probabil că am trecut de aproximativ 20 de milioane de lire sterline (n.r: venituri, circa 24 de milioane de euro) când iei în calcul plățile de redevențe, salariile, ofertele de sponsorizare.

Mi-am cumpărat niște haine minunate, bijuterii, am avut vacanțe grozave, mi-a plăcut foarte mult. Am dat o mulțime de bani familiei. Nu sunt materialist. Dacă ar fi să iau viaţa de la capăt, aș face totul la fel din nou. Sunt fericit”, a declarat Paul Gascoigne pentru Mirror.

Gascoigne a marcat în poarta Stelei în Liga Campionilor

Pe vremea în care evolua pentru Rangers, Paul Gascoigne a înscris un gol în poarta Stelei. În sezonul 1995-1996, Steaua a întâlnit-o pe Rangers în grupele Ligii Campionilor. În turul disputat la Bucureşti, în care Gascoigne a fost titular, Steaua a câştigat cu 1-0, printr-un gol marcat de regretatul Daniel Prodan, în minutul 85.

La returul de la Glasgow, Paul Gascoigne a deschis scorul, în minutul 32, după ce a primit o pasă de la Brian Laudrup. Meciul avea să se termine cu scorul de 1-1, după ce Adrian Ilie egala în minutul 55. “Fiara” Marius Lăcătuş a dat assist-ul la golul egalizator înscris de “Cobra” Adi Ilie.

Gascoigne a evoluat timp de 10 ani pentru naţionala Angliei, în perioada 1988-1998, adunând 57 de partide şi marcând 10 goluri pentru reprezentativa ţării sale. În anii ’90 a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai naţionalei Angliei, alături de Gary Lineker sau Alan Shearer. Gascoigne a fost protagonistul a numeroase scandaluri, cele mai multe pe fondul consumului de alcool.

