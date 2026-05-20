Home | Extra | Mitică Dragomir și-a cumpărat loc de veci lângă Adrian Păunescu. A costat cât două apartamente

Mitică Dragomir și-a cumpărat loc de veci lângă Adrian Păunescu. A costat cât două apartamente

Radu Constantin Publicat: 20 mai 2026, 15:36

Comentarii
Mitică Dragomir și-a cumpărat loc de veci lângă Adrian Păunescu. A costat cât două apartamente

Dumitru Dragomir, în tribune, la un meci de fotbal / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cimitirul Bellu rămâne unul dintre cele mai impresionante și vizitate locuri din București, fiind considerat un adevărat muzeu în aer liber. Asta pentru că aici își duc somnul de veci personalități marcante ale culturii și sportului românesc, de la scriitori și actori, până la artiști și mari oameni de fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Printre cele mai recente nume care își dorm somnul de veci aici se numără și regretatul Mircea Lucescu.

Și fostul șef al LPF Mitică Dragomir a decis să-și cumpere un loc de veci în Bellu.

Acesta a explicat că prețurile pentru un asemenea loc sunt foarte ridicate, mai ales în zonele exclusiviste ale cimitirului, unde cererea este extrem de mare.

„Tu știi cât costă un loc de veci acum? 20-30 de mii de euro! Locul meu de veci este de 150 de mii de euro. Îl am la Bellu, la 100 de metri de capela aia mare. Este lângă Păunescu și lângă Papa. L-am luat acum 8 sau 10 ani. Nu îl vând, am dat 90 de mii de euro pe el. După ce am cumpărat locul de veci, a vrut unul să pună în fața mea un mormânt. Am dat bani și pe ăia 4 metri pătrați, ca să nu calce ai mei peste alt mormânt când vin”, a povestit Mitică Dragomir, citat de Fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Printre cele mai importante personalități ale României care au fost înmormântate la cimitirul Bellu se pot număra: Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Nichita Stănescu, Mihail Kogălniceanu sau Toma Caragiu. Și lista poate continua.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
Observator
Rudele victimei lui Gânj, păzite 24 de ore din 24. Criminalul din Mureş, căutat prin "metode polițienești"
Gică Hagi insistă pentru Umit Akdag! Discuții secrete cu apropiații jucătorului cu dublă cetățenie: „Am vorbit”
Fanatik.ro
Gică Hagi insistă pentru Umit Akdag! Discuții secrete cu apropiații jucătorului cu dublă cetățenie: „Am vorbit”
16:29

Adrian Bumbescu, internat de urgenţă în spital! Care este starea fostului jucător de la Steaua şi Dinamo
15:55

Trei “galbene” pentru același jucător! Momentul în care Graham Poll a uitat să-l elimine pe Šimunić din cauza accentului
15:49

VideoRoad to World Cup: Drumuri diferite
15:21

Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturi la Strasbourg
15:16

Eroii Campionatului Mondial | Omul care a redus la tăcere 200.000 de oameni și a provocat o tragedie națională
14:53

Neluțu Varga, ultimele informații despre Daniel Pancu. Rămâne la CFR? “Decizia este…”
Vezi toate știrile
1 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 2 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 5 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 6 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euroRobert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro