Mitică Dragomir și-a cumpărat loc de veci lângă Adrian Păunescu. A costat cât două apartamente

Cimitirul Bellu rămâne unul dintre cele mai impresionante și vizitate locuri din București, fiind considerat un adevărat muzeu în aer liber. Asta pentru că aici își duc somnul de veci personalități marcante ale culturii și sportului românesc, de la scriitori și actori, până la artiști și mari oameni de fotbal.

Printre cele mai recente nume care își dorm somnul de veci aici se numără și regretatul Mircea Lucescu.

Și fostul șef al LPF Mitică Dragomir a decis să-și cumpere un loc de veci în Bellu.

Acesta a explicat că prețurile pentru un asemenea loc sunt foarte ridicate, mai ales în zonele exclusiviste ale cimitirului, unde cererea este extrem de mare.

„Tu știi cât costă un loc de veci acum? 20-30 de mii de euro! Locul meu de veci este de 150 de mii de euro. Îl am la Bellu, la 100 de metri de capela aia mare. Este lângă Păunescu și lângă Papa. L-am luat acum 8 sau 10 ani. Nu îl vând, am dat 90 de mii de euro pe el. După ce am cumpărat locul de veci, a vrut unul să pună în fața mea un mormânt. Am dat bani și pe ăia 4 metri pătrați, ca să nu calce ai mei peste alt mormânt când vin”, a povestit Mitică Dragomir, citat de Fanatik.ro.