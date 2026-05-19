Singurele imagini de la nunta lui Marius Baciu. S-a căsătorit înainte de a semna cu FCSB

Marius Baciu a avut parte cu siguranţă de cele mai frumoase zile din viaţa lui. El s-a căsătorit în urmă cu câteva zile, acum Becali l-a pus antrenor la FCSB.
Numirea lui Marius Baciu pe banca bucureştenilor a venit la doar patru zile după nunta fostului fotbalist român cu o frumoasă blondină.
Joia trecută, pe 14 mai, acesta s-a căsătorit la Sibiu, într-un cadru restrâns.
El este la cea de-a doua căsnicie, după ce a mai fost căsătorit cu Cristina.
Nașul Lui Marius Baciu a fost Ionel Ciuclea, fost om politic și finanțator al echipei Daco-Getica București.
