Cine e milionarul român de doar 30 de ani care a apărut alături de Baiaram pe teren: “Mândru că sunt oltean”

Antena Sport Publicat: 18 mai 2026, 17:24

Ştefan Baiaram, pe teren, după ce Craiova a cucerit eventul / Sport Pictures

După ce Universitatea Craiova a reuşit eventul, în urma victoriei la un scor fabulos, 5-0, din “finala” campionatului, cu U Cluj, un tânăr milionar român s-a filmat alături de Ştefan Baiaram (23 de ani) pe teren. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Este vorba de Caius Covrig (30 de ani), care activează în domeniul HoReCa. Fost jucător de baschet la nivel de colegiu în SUA, Caius Covrig s-a întors definitiv în România şi se concentrează pe afaceri. El are business-uri în domeniul hotelier şi în cel al fast-food-ului.

Tânărul milionar român care a petrecut pe teren alături de Ştefan Baiaram, după ce Universitatea Craiova a reuşit eventul!

Născut şi crescut în Craiova, Caius Covrig a sărbătorit şi el eventul reuşit de jucătorii antrenaţi de Filipe Coelho (45 de ani). Covrig l-a numit “fratele meu” pe Ştefan Baiaram.

“Campionii României, aici, alături de fratele meu. Mândru că sunt oltean, îl am alături pe fratele meu şi vă mulţumim pentru susţinere tuturor. Vă pupăm şi locul 1, da?”, a spus Caius Covrig într-un clip postat pe reţelele sociale.

“Campionii României suntem noi”, au cântat cei doi, pe teren, după ce Craiova a cucerit eventul.

Ştefan Baiaram şi-a împlinit visul, iar acum vrea să se transfere de la Universitatea Craiova

Ştefan Baiaram declara anterior că vrea să plece de la Universitatea Craiova doar după ce va câştiga titlul cu echipa patronată de Mihai Rotaru. Acest vis s-a îndeplinit. Ba mai mult, Baiaram a reuşit chiar eventul cu Universitatea Craiova.

Imediat după câştigarea titlului, Baiaram a spus că vrea să prindă un transfer bun în străinătate.

“Visez la acest moment de când m-am apucat de fotbal. Mă bucur că am luat campionatul cu echipa mea de suflet.

Mă bucur că am făcut eventul după 35 de ani. Niciodată de când sunt la Craiova nu am avut o echipă aşa de bună. Sunt mândru de colegii mei. Le datorăm fanilor această victorie. De când am început meciul mă aşteptam să câştigăm.

(n.r: Întrebat de un eventual transfer) Îmi doresc să plec!

Îmi doresc să fiu chemt la echipa naţională”, a declarat Ştefan Baiaram după cucerirea eventului, pentru primasport.ro.

 

