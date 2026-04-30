UEFA, reacție oficială după cea mai controversată fază din Atletico Madrid – Arsenal 1-1: „Doar greșeli clare”

UEFA a oferit o primă reacție oficială, după cea mai controversată fază a partidei dintre Atletico Madrid și Arsenal. Turul semifinalei de Champions League s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Faza „încinsă” a partidei s-a petrecut în minutul 78. Arbitrul Danny Makkelie a dictat penalty pentru Arsenal, după un duel în care între David Hancko și Eberechi Eze.

Ulterior, arbitrul Makkelie a revăzut faza la marginea terenului, pe monitorul VAR, și a decis că faultul nu este unul evident, astfel că nu a mai acordat penalty pentru echipa lui Mikel Arteta. Faza a dus la nemulțumirea englezilor, Mikel Arteta având un discurs dur la finalul partidei.

La o zi după meci, cei de la skysports.com au cerut o explicație din partea UEFA după faza controversată a meciului disputat la Madrid. Forul continental a dat răspunsul și a explicat faptul că VAR-ul intervine în momentul unor greșeli „clare și evidente”, subliniind că Hancko nu l-a faultat în careu pe Eze.

„Echipa din camera VAR verifică fiecare fază care poate schimba cursul meciului, dar intervine doar la greșelile clare și evidente.