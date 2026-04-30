UEFA, reacție oficială după cea mai controversată fază din Atletico Madrid – Arsenal 1-1: „Doar greșeli clare”

UEFA a oferit o primă reacție oficială, după cea mai controversată fază a partidei dintre Atletico Madrid și Arsenal. Turul semifinalei de Champions League s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
Faza „încinsă” a partidei s-a petrecut în minutul 78. Arbitrul Danny Makkelie a dictat penalty pentru Arsenal, după un duel în care între David Hancko și Eberechi Eze.
UEFA, reacție oficială după cea mai controversată fază din Atletico Madrid – Arsenal 1-1
Ulterior, arbitrul Makkelie a revăzut faza la marginea terenului, pe monitorul VAR, și a decis că faultul nu este unul evident, astfel că nu a mai acordat penalty pentru echipa lui Mikel Arteta. Faza a dus la nemulțumirea englezilor, Mikel Arteta având un discurs dur la finalul partidei.
La o zi după meci, cei de la skysports.com au cerut o explicație din partea UEFA după faza controversată a meciului disputat la Madrid. Forul continental a dat răspunsul și a explicat faptul că VAR-ul intervine în momentul unor greșeli „clare și evidente”, subliniind că Hancko nu l-a faultat în careu pe Eze.
„Echipa din camera VAR verifică fiecare fază care poate schimba cursul meciului, dar intervine doar la greșelile clare și evidente.
Jucătorul de la Atletico Madrid cu numărul 17 nu a comis un fault asupra adversarului”, au transmis oficialii UEFA, conform sursei citate anterior.
Astfel, olandezii din camera VAR, Dennis Hingler și Pol van Boekel, au luat decizia corectă atunci când i-au comunicat „centralului” Danny Makkelie cu privire la faza petrecută în careu, penalty-ul dictat fiind ulterior întors.
Verdictul specialistului după momentul controversat din Atletico – Arsenal 1-1
Mark Halsey, fost arbitru în Premier League, susţine că VAR nu trebuia să intervină la această fază.
“Am văzut încă o lovitură de pedeapsă controversată acordată și apoi anulată după intervenția VAR. Acum, pentru mine, în timp real, am crezut că a fost un fault clar al lui Hancko asupra lui Eze.
Da, a fost contact. Arbitrul Danny Makkelie acordă fault în timp real, iar apoi VAR recomandă revizuirea. A fost o eroare clară și evidentă a arbitrului meciului? În opinia mea , nu. Contactul există. Deci nu este o eroare clară și evidentă, așa că de ce s-a implicat din nou VAR-ul?”, a spus fostul arbitru, citat de The Sun.
