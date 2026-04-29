Iftime l-a dat de gol pe Gigi Becali. Ei sunt cei doi antrenori pe care îi vrea la FCSB: “M-a întrebat”

Gigi Becali caută antrenor la FCSB, iar pe lista latifundiarului se află Leo Grozavu şi Marius Croitoru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Valeriu Iftime l-a dat de gol pe patronul de la FCSB şi a dezvăluit ultima convorbire purtată cu el. Mai exact, Gigi Becali l-a sunat pe Iftime să se intereseze de Leo Grozavu. După ce a aflat că Grozavu este un antrenor care nu ar lucra la FCSB, Becali a pus întrebări şi despre Marius Croitoru, actualul antrenor de la Botoşani.

Convorbirea a fost făcută publică, după ce Gigi Becali a spus că la Botoşani Ifime îi face echipa lui Croitoru.

„Hai să vă spun una tare de tot, să râdeți. L-am întrebat pe Iftime: «Băi, dar cum l-ai ales pe Croitoru?». El zice «Domnul Becali, acum sunt și eu FCSI». «Bine, mă, dar știi tu fotbal să faci?». Așa i-am zis”, a fost declaraţia lui Gigi Becali.

A venit şi replica lui Iftime. “Voi îl știți pe Gigi Becali, nu? Hai, că nu a fost chiar așa cum a spus. El m-a întrebat în prima fază despre Leo Grozavu, cum e ca antrenor. I-am zis că e bun, dar nu e pe stilul «faci ce zice Becali». Leo nu lucrează așa, cu telefoane din fotoliu, schimbări etc. Apoi, m-a întrebat de Croitoru. Și i-am spus că ăștia sunt FCSI, iar i e de la indepndent, nu de la Iftime. La FC Botoșani nu se lucrează pe stilul «faci ce îți zice Iftime». Marius Croitoru mă știe bine pe mine și puteți să îl întrebați dacă eu sun sau fac alte lucruri ca domnul Becali.