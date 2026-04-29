Iftime l-a dat de gol pe Gigi Becali. Ei sunt cei doi antrenori pe care îi vrea la FCSB: “M-a întrebat”

Radu Constantin Publicat: 29 aprilie 2026, 18:11

Gigi Becali şi Mihai Stoica, în timpul unui meci al FCSB-ului/ Hepta

Gigi Becali caută antrenor la FCSB, iar pe lista latifundiarului se află Leo Grozavu şi Marius Croitoru.

Valeriu Iftime l-a dat de gol pe patronul de la FCSB şi a dezvăluit ultima convorbire purtată cu el. Mai exact, Gigi Becali l-a sunat pe Iftime să se intereseze de Leo Grozavu. După ce a aflat că Grozavu este un antrenor care nu ar lucra la FCSB, Becali a pus întrebări şi despre Marius Croitoru, actualul antrenor de la Botoşani.

Convorbirea a fost făcută publică, după ce Gigi Becali a spus că la Botoşani Ifime îi face echipa lui Croitoru.

„Hai să vă spun una tare de tot, să râdeți. L-am întrebat pe Iftime: «Băi, dar cum l-ai ales pe Croitoru?». El zice «Domnul Becali, acum sunt și eu FCSI». «Bine, mă, dar știi tu fotbal să faci?». Așa i-am zis”, a fost declaraţia lui Gigi Becali.

A venit şi replica lui Iftime. “Voi îl știți pe Gigi Becali, nu? Hai, că nu a fost chiar așa cum a spus. El m-a întrebat în prima fază despre Leo Grozavu, cum e ca antrenor. I-am zis că e bun, dar nu e pe stilul «faci ce zice Becali». Leo nu lucrează așa, cu telefoane din fotoliu, schimbări etc. Apoi, m-a întrebat de Croitoru. Și i-am spus că ăștia sunt FCSI, iar i e de la indepndent, nu de la Iftime. La FC Botoșani nu se lucrează pe stilul «faci ce îți zice Iftime». Marius Croitoru mă știe bine pe mine și puteți să îl întrebați dacă eu sun sau fac alte lucruri ca domnul Becali.

Discuția asta am avut-o cu domnul Becali, nu că l-am adus eu pe Croitoru la echipă pe stilul faci ce zice Iftime. Eu sper să jucăm acel prim meci de baraj cu FCSB și se va lupta Croitoru cu «faci ce zice Becali»”, a spus omul de afaceri pentru Pro Sport.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Litoralul, înainte de minivacanţa de 1 Mai. Turiştii, întâmpinaţi de ruine, graffiti și clădiri abandonate
Observator
Litoralul, înainte de minivacanţa de 1 Mai. Turiştii, întâmpinaţi de ruine, graffiti și clădiri abandonate
La munte sau la mare? Unde e mai ieftin în minivacanța de 1 Mai. Ofertele last-minute arată un fenomen îngrijorător. Lista prețurilor
Fanatik.ro
La munte sau la mare? Unde e mai ieftin în minivacanța de 1 Mai. Ofertele last-minute arată un fenomen îngrijorător. Lista prețurilor
20:04

Jannik Sinner s-a calificat în semifinalele Masters-ului de la Madrid. Italianul e la două victorii de istorie
19:41

“Blestemul de la Crucible” continuă. Campionul mondial en-titre, Zhao Xintong, OUT din sferturi
19:27

Statistică uluitoare înainte de Atletico Madrid – Arsenal. Ce bornă negativă au stabilit cele două formații
19:18

Gigi Becali n-a stat pe gânduri! Ce a spus când a aflat că “Legea Novak” a fost respinsă: “Îl sun pe avocat”
18:52

Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect”
18:51

Tondela – Sporting (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 22:15). “Leii”, duel-restanță cu penultimul loc din Portugalia
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 „Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!” 3 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 4 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 5 Radu Drăguşin pleacă în Germania. Şi-a dat acordul pentru un transfer de 20 de milioane de euro! 6 Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic