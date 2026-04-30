Cristiano Ronaldo, anunț despre retragere înainte de Campionatul Mondial 2026: „Sfârșitul carierei se apropie”

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a oferit declarații despre retragere. Starul lui Al Nassr a recunoscut că sfârșitul carierei sale se apropie, înainte să participe alături de Portugalia la Campionatul Mondial 2026. Turneul final va fi live în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși este conștient de faptul că e aproape de retragere, Cristiano Ronaldo a subliniat că se bucură în continuare de fiecare meci disputat. Acesta vrea să marcheze în continuare cât mai multe goluri, ajungând la 970 de reușite, în întreaga carieră.

Cristiano Ronaldo, anunț despre retragere înainte de Campionatul Mondial 2026

Cristiano Ronaldo a mai declarat că își continuă cariera pentru generațiile trecute și pentru cele viitoare. El a transmis că tot ce a obținut în fotbal a fost incredibil, dorind să joace în continuare la cel mai înalt nivel.

„Sfârșitul carierei mele se apropie. Să ne bucurăm de fiecare meci. Cariera mea a fost incredibilă și vreau să fie așa în continuare. Continui să mă bucur, continui să marchez. Continui să joc nu doar pentru această generație, dar și pentru cea care a trecut, cât și pentru cea care va veni.

Mă bucur de asta în fiecare zi, meci de meci, an după an, chiar dacă sunt aproape de sfârșitul carierei. Asta e cert”, a declarat Cristiano Ronaldo, citat de marca.com.