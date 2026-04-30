Motivul pentru care FC Argeș nu a primit licența pentru Europa: „Am plătit, dar asta n-am respectat”

S-a aflat motivul pentru care FC Argeș nu a primit licența pentru Europa. Aceasta a fost singura formație de play-off care nu a luat licența în vederea sezonului viitor.
Daniel Stanciu, directorul de imagine și comunicare de la FC Argeș, a dezvăluit că echipa a plătit toate datoriile avute, însă nu a respectat termenele impuse de UEFA, acesta fiind motivul pentru care echipa nu a mai luat licența.
Motivul pentru care FC Argeș nu a primit licența pentru Europa: nu a respectat termenele impuse de UEFA
Daniel Stanciu a mai declarat că licența pentru Liga 1 a fost luată de FC Argeș, însă plățile privind licențierea de Europa au fost făcute cu întârziere.
Oficialul piteștenilor a transmis că echipa lui Bogdan Andone are un buget limitat, însă partea financiară a clubului va fi în regulă începând de săptămâna viitoare.
„Am avut acea problemă cu datoriile la stat, la ANAF. Am avut două-trei luni de întârziere, aveam o reeșalonare. Ca să nu pierdem reeșalonarea, adică rata din urmă, a trebuit să o achităm. Banii au venit mai târziu și încă nu au venit toți. Am plătit, dar n-am respectat exact termenele impuse de licențierea UEFA. Am luat licență pentru SuperLiga, dar…
Sunt două lucruri diferite. În primul rând e clasarea în campionat și, dacă câștigam semifinala cu Universitatea Cluj și ajungeam în finală, ce? Nu mai jucam finala? E un trofeu, orice loc aduce bani. Suntem o echipă care depinde foarte mult de buget.
Avem un buget limitat. Lucrurile sunt și vor intra, începând de săptămâna viitoare, în regulă. Problema a fost acest decalaj. Din anumite motive am depus proiectul foarte târziu, plus întârzierile de la partenerii noștri comerciali, care toți au probleme”, a declarat Daniel Stanciu, conform digisport.ro.
Echipele din Liga 1 care au primit licența de Europa:
- Universitatea Craiova
- U Cluj
- Rapid
- Dinamo
- CFR Cluj
- FCSB
- Farul
- Csikszereda
- Botoșani
