Motivul pentru care FC Argeș nu a primit licența pentru Europa: „Am plătit, dar asta n-am respectat”

S-a aflat motivul pentru care FC Argeș nu a primit licența pentru Europa. Aceasta a fost singura formație de play-off care nu a luat licența în vederea sezonului viitor.

Daniel Stanciu, directorul de imagine și comunicare de la FC Argeș, a dezvăluit că echipa a plătit toate datoriile avute, însă nu a respectat termenele impuse de UEFA, acesta fiind motivul pentru care echipa nu a mai luat licența.

Daniel Stanciu a mai declarat că licența pentru Liga 1 a fost luată de FC Argeș, însă plățile privind licențierea de Europa au fost făcute cu întârziere.

Oficialul piteștenilor a transmis că echipa lui Bogdan Andone are un buget limitat, însă partea financiară a clubului va fi în regulă începând de săptămâna viitoare.

„Am avut acea problemă cu datoriile la stat, la ANAF. Am avut două-trei luni de întârziere, aveam o reeșalonare. Ca să nu pierdem reeșalonarea, adică rata din urmă, a trebuit să o achităm. Banii au venit mai târziu și încă nu au venit toți. Am plătit, dar n-am respectat exact termenele impuse de licențierea UEFA. Am luat licență pentru SuperLiga, dar…