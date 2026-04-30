AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 30 aprilie

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Charalambous, cerut de toți
Lucian Filip îl vrea înapoi pe Elias Charalambous la FCSB: “Normal că am vorbit“, a spus interimarul. Becali și MM Stoica încă nu l-au convins pe cipriot.
2. Și-au dat licența
FRF a publicat lista cu echipele din Liga 1 care au primit licența pentru sezonul viitor de cupe europene. FC Argeș e singura echipă din play-off care n-a primit dreptul.
3. Povestea trofeului
Pe as.ro vezi cele mai tari cinci informații despre trofeul Cupei Mondiale. Află cum a fost ascuns într-o cutie de pantofi sau furat de două ori.
4. Reghe și-a făcut planul
Laurențiu Reghecampf nu vrea să revină la FCSB înainte de finalul sezonului. “Mi-a zis «Nu frate. Stau aici să câștig campionatul!»“, a povestit Valeriu Răchită.
5. Chivu dă lovitura
Cristi Chivu dă prima lovitură din mercato-ul de vară. Vicario, portarul lui Tottenham, a ajuns la un acord cu Inter și poate semna la finalul sezonului.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
