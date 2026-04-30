AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 30 aprilie

Andrei Nicolae Publicat: 30 aprilie 2026, 17:12

Elias Charalambous, în timpul unui meci / Sport Pictures

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Charalambous, cerut de toți

Lucian Filip îl vrea înapoi pe Elias Charalambous la FCSB: “Normal că am vorbit“, a spus interimarul. Becali și MM Stoica încă nu l-au convins pe cipriot.

2. Și-au dat licența

FRF a publicat lista cu echipele din Liga 1 care au primit licența pentru sezonul viitor de cupe europene. FC Argeș e singura echipă din play-off care n-a primit dreptul.

3. Povestea trofeului

Pe as.ro vezi cele mai tari cinci informații despre trofeul Cupei Mondiale. Află cum a fost ascuns într-o cutie de pantofi sau furat de două ori.

4. Reghe și-a făcut planul

Laurențiu Reghecampf nu vrea să revină la FCSB înainte de finalul sezonului. “Mi-a zis «Nu frate. Stau aici să câștig campionatul!»“, a povestit Valeriu Răchită.

5. Chivu dă lovitura

Cristi Chivu dă prima lovitură din mercato-ul de vară. Vicario, portarul lui Tottenham, a ajuns la un acord cu Inter și poate semna la finalul sezonului.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

