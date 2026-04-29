Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect”

Răzvan Lucescu a trecut prin momente grele în luna aprilie, asta după ce legendarul Mircea Lucescu, tatăl său, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani.
Într-un interviu deschis, antrenorul celor de la PAOK a dezvăluit care este numele echipei pe care nu și-ar dori să o mai pregătească niciodată în cariera sa.
Răzvan Lucescu nu vrea să mai antreneze echipa națională
Răzvan Lucescu luptă alături de PAOK pentru a încerca să prindă locul care duce în preliminariile UEFA Champions League, însă, în același timp, tehnicianul lucrează și pentru viitorul său în fotbal.
La câteva săptămâni după moartea lui Mircea Lucescu, acesta a precizat că nu și-ar mai dori să revină pe banca echipei naționale, explicând și de ce nu și-ar mai dori acest lucru.
„Hai să nu mai discutăm! Am o experiență, îmi place foarte mult munca la club, antrenorul la club e zilnic pe teren, își transmite ideile zilnic, are un alt control.
La echipa națională depinzi de momente, nu este simplu deloc, stabilești în minte o echipă și la următoarea convocare constați că 5 sau 6 jucători dintre cei pe care-i aveai în minte ori sunt accidentați, ori nu mai joacă la echipele de club, pentru că asta este și o altă mare problemă a fotbalului românesc.
Depinzi de prea multe aspecte, deci nici măcar nu vreau să discutăm despre acest subiect. Nu e vorba de echipa națională a României, ci în general de o echipă națională. Nu cred că e pentru mine”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit sport.ro.
