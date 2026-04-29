Răzvan Lucescu a dezvăluit numele echipei pe care nu o va mai antrena niciodată: „Nu vreau să discutăm despre acest subiect”

Răzvan Lucescu a trecut prin momente grele în luna aprilie, asta după ce legendarul Mircea Lucescu, tatăl său, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani.

Într-un interviu deschis, antrenorul celor de la PAOK a dezvăluit care este numele echipei pe care nu și-ar dori să o mai pregătească niciodată în cariera sa.

Răzvan Lucescu nu vrea să mai antreneze echipa națională

Răzvan Lucescu luptă alături de PAOK pentru a încerca să prindă locul care duce în preliminariile UEFA Champions League, însă, în același timp, tehnicianul lucrează și pentru viitorul său în fotbal.

La câteva săptămâni după moartea lui Mircea Lucescu, acesta a precizat că nu și-ar mai dori să revină pe banca echipei naționale, explicând și de ce nu și-ar mai dori acest lucru.

„Hai să nu mai discutăm! Am o experiență, îmi place foarte mult munca la club, antrenorul la club e zilnic pe teren, își transmite ideile zilnic, are un alt control.