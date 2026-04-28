Gigi Becali, ultimele informații despre viitorul antrenor: „Hotărârea e a mea” Deadline pentru Charalambous

Campioană en-titre, caut antrenor. FCSB continuă să aibă interimar pe bancă după plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia. Patronul clubului, Gigi Becali, spune că are în continuare răbdare: vrea să pună antrenor înaintea barajului pentru Conference.

„Nu am una, am multe variante, care corespund pentru FCSB. MM poate să caute, eu mă consult cu el, vorbesc zilnic cu el. El a căutat și a găsit mai mulți, dar hotărârea va fi a mea. Trebuie să stau față în față cu omul care va fi antrenor, să văd ce gândire are, dacă el corespunde cu cerințele FCSB-ului.

Prima variantă e Charalambous. Nu e neapărat sau obligatoriu, dar opțiunea pe care eu o iau prima este ortodoxia. Nu exclud vreo religie, dar, dacă e să aleg, aleg ortodox. E doar opțiune, nu e extremism, nu e nimic. Să spunem cum dumneata alegi un consătean, un coleg de clasă, cu care ai fost.

Trebuia azi, să vedem, adică nu e, ori că de acum, ori peste două săptămâni, o să dea un răspuns în astea două săptămâni. A spus că vrea să vină din vară, i-am transmis prin Teia (nr. Sponte) că nu are cum să vină de la vară, că de la vară o să iau antrenor oricum, că nu te lasă regulamentul.

Eu mizez că ne calificăm și am zis că cine califică echipa va rămâne. Nu știu, nu mă interesează pe mine de ce nu și-a găsit echipă. Să întreb eu asta, nu. Când se face o lună de când a plecat Mirel? În 15 zile o să punem antrenor. Am multe variante, nu una. Dar să corespundă programului de la FCSB” a spus Gigi Becali la Digi Sport.