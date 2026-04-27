Iată prețul cerut de Simona Halep, pentru vacanța de 1 mai, la hotelul pe care îl deține în Mamaia. Sportiva se poate lăuda cu unul dintre cele mai frumoase hoteluri de pe litoral, iar prețurile sunt pe măsură!

Hotelul Simonei are patru stele, iar camerele acestuia impresionează pe toată lumea. Totuși, sportiva nu a pregătit nicio ofertă specială pentru vacanța de 1 mai, astfel că oamenii care doresc să fie cazați la acest hotel trebuie să scoată o sumă importantă din portofel.

Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia

Mai mult, pentru perioada de 1 mai cei care vor să se cazeze aici singura variantă este sejurul de minimum două nopți. Astfel, pachetul disponibil pentru intervalul 1–3 mai este stabilit la un cost total de aproximativ 1.000 de lei pentru două nopți de cazare, anunţă cancan.ro.

Hotelul Simonei se află la doar 100 de metri de plajă și a fost inaugurat în urmă cu 6 ani. Unitatea de cazare este construită în stilul „aparthotel” și are 20 de camere, care dispun de o sufragerie, un dormitor, o baie și o bucătărie.