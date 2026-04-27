Iată prețul cerut de Simona Halep, pentru vacanța de 1 mai, la hotelul pe care îl deține în Mamaia. Sportiva se poate lăuda cu unul dintre cele mai frumoase hoteluri de pe litoral, iar prețurile sunt pe măsură!
Hotelul Simonei are patru stele, iar camerele acestuia impresionează pe toată lumea. Totuși, sportiva nu a pregătit nicio ofertă specială pentru vacanța de 1 mai, astfel că oamenii care doresc să fie cazați la acest hotel trebuie să scoată o sumă importantă din portofel.
Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia
Mai mult, pentru perioada de 1 mai cei care vor să se cazeze aici singura variantă este sejurul de minimum două nopți. Astfel, pachetul disponibil pentru intervalul 1–3 mai este stabilit la un cost total de aproximativ 1.000 de lei pentru două nopți de cazare, anunţă cancan.ro.
Hotelul Simonei se află la doar 100 de metri de plajă și a fost inaugurat în urmă cu 6 ani. Unitatea de cazare este construită în stilul „aparthotel” și are 20 de camere, care dispun de o sufragerie, un dormitor, o baie și o bucătărie.
- Mesajul Nadiei Comăneci pentru soţul ei, Bart Conner, la aniversarea a 30 de ani de căsătorie!
- Afacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta
- Dramă în lumea sportului! Milan Bral a murit după ce a fost lovit violent de o maşină
- Nu toată lumea ar putea face așa ceva. Cum a ajuns Adrian Mutu să slăbească 11 kilograme: “M-am obișnuit”
- Milionarul român dispărut din spaţiul public, aproape de o lovitură financiară de proporţii!