Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează

FCSB şi Dinamo sunt cluburile din Liga 1 care vor să-l transfere pe Ioan Vermeșan, dar fotbalistul a ales să semneze tot în Italia.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Verona și jucătorul au ajuns deja la un acord de prelungire.

“Acord de prelungire între Verona și atacantul Ioan Vermeșan (născut în 2006), unul dintre remarcații campionatului Primavera (16 goluri) și care a impresionat puternic în meciul cu Milan. «Bijuteria» românească va fi una dintre piesele de bază pe care Hellas își va reconstrui echipa în Serie B sezonul viitor”, a scris Nicolo Schira.

Mircea Lucescu l-a inclus în lotul lărgit pentru Turcia

Mircea Lucescu l-a inclus pe Ioan Vermeșan pe lista preliminară a echipei naționale de seniori la începutul lunii martie 2026. Mutarea făcută de regretatul selecţioner al României a surprins pe toată lumea. Vermeşan a prins două meciuri pentru Verona în Serie A, iar multe voci din fotbalul românesc susţin că ar avea un viitor mare în fotbal.