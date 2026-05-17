Dezvăluirea surprinzătoare făcută de Valentina Pelinel, în condiţiile în care Cristi Borcea are o avere uriaşă!

Cristi Borcea are o avere de peste 100 de milioane de euro, dar soţia lui, Valentina Pelinel, a făcut o dezvăluire surprinzătoare. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Valentina Pelinel a mărturisit că are momente în care îi duce pe copiii ei şi pe ai lui Cristi Borcea cu transportul în comun. În general, având în vedere că şcoala e lângă casă, aceştia merg pe jos la studii.
Valentina Pelinel merge şi cu transportul în comun cu copiii, în ciuda averii uriaşe a soţului ei
“Îi duc și cu mijloace de transport în comun. Chiar acum în America, am fost cu trenul din Miami în Orlando. Să vadă cum e. Normal. Chiar le-a plăcut.
După ce duc copiii la școală merg la sală. Îi duc dimineața la școală și apoi merg la sală. Uneori mergem pe jos, dar dacă e frig sau dacă sunt obosiți, s-au trezit mai târziu mergem cu mașina, dar, oricum, e aproape de casă. După școală, da, eu am plecat la sală. Asta e ideea. Ăsta e programul zilnic”, declara Valentina Pelinel pentru libertatea.ro.
Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco). Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.
Borcea mărturisea că a fost de două ori în pragul falimentului, dar de fiecare dată a fost salvat de afacerea cu butelii. Cel supranumit “Leonidas” în perioada în care conducea Dinamo mărturisea că activa în acest domeniu inclusiv înainte de Revoluţie, chiar dacă la acel moment era ilegal.
