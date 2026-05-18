EXCLUSIV

Mihai Alecu Publicat: 18 mai 2026, 16:26

Primul jucător care şi-a decis viitorul după Universitatea Craiova – U Cluj 5-0

Atanas Trică rămâne la Universitatea Cluj şi în sezonul viitor. Foto: Sport Pictures

Eugen Trică a anunţat ceea ce se întâmplă cu Atanas Trică, fiul său care joacă la Universitatea Cluj. Acesta urmează să rămână la trupa ardeleană şi în sezonul viitor, având în continuare contract cu gruparea condusă de Cristiano Bergodi.

Atanas Trică rămâne la U Cluj. Anunţul făcut de Eugen Trică

Eugen Trică, într-un dialog cu AS.ro, a vorbit despre viitorul lui Atanas Trică, jucător care mai are contract cu Universitatea Cluj şi pentru stagiunea următoare. Se pare că fotbalistul de 21 de ani este decis să-şi continue cariera la trupa ardeleană.

“Atanas mai are un an de contract cu Universitatea Cluj. Rămâne la echipă, da. Au avut un sezon foarte bun, şi-au îndeplinit obiectivul, s-au calificat în Europa League. Nu am ajuns la meci, am avut altceva de făcut”, a spus Eugen Trică într-un dialog cu AS.ro.

  • 30 de meciuri, 3 goluri şi 2 pase decisive are Atanas Trică pentru Universitatea Cluj în acest sezon.

Declaraţia cu care Atanas Trică i-a enervat pe fanii Universităţii Craiova

În urmă cu câteva săptămâni, Atanas Trică a declarat că speră să vadă un rezultat favorabil lui U Cluj, la partida dintre Universitatea Craiova şi Dinamo, din Bănie, în care “fraţii” din Ştefan cel Mare să plece neînvinşi. Acest lucru nu s-a întâmplat şi elevii lui Coelho au învins, 2-1, rezultat care, coroborat cu succesul clar, 5-0, cu U Cluj, a adus titlul la formaţia olteană.

Suporterii Universităţii Craiova au fost extrem de supăraţi de declaraţia fotbalistului şi i-au făcut un mesaj special: “Atanas, îți curge prin vene sânge de ZEU / Dar partea sTRICAtă nu te va face leu!”.

“Am avut ocazii și în minutul 90 am dat-o în ațe. Am vorbit și înainte, era un meci special, s-a simțit presiunea. Am reușit să câștigăm, ne-am apropiat acolo, sper să ne ajute frații noștri, să îi încurce, să facă ceva”, spunea Atanas Trică după meciul dintre U Cluj şi FC Argeş.

