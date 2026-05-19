Bournemouth – Manchester City 1-0. Meciul care poate decide campioana în Premier League

Bournemouth primește vizita celor de la Manchester City în etapa cu numărul 37 din Premier League. Duelul decisiv pentru titlu este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Victoria este singura opțiune a echipei antrenate de Pep Guardiola. Dacă „cetățenii” nu se impun în duelul de pe Vitality Stadium, campionatul va merge către Arsenal, care nu a mai câștigat un titlu de 24 de ani.

Bournemouth – Manchester City 1-0

Final de primă repriză! Arsenal este campioana Angliei la acest scor.

Min. 39: GOL! Gazdele deschid scorul prin Kroupi!

Min. 15: Șansă importantă de gol a gazdelor! Evanilson șutează puțin pe lângă poarta lui Donnarumma.