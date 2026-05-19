Home | Fotbal | Premier League | Bournemouth – Manchester City 1-0. Meciul care poate decide campioana în Premier League
LIVE SCORE

Bournemouth – Manchester City 1-0. Meciul care poate decide campioana în Premier League

Daniel Işvanca Publicat: 19 mai 2026, 21:30

Comentarii
Bournemouth – Manchester City 1-0. Meciul care poate decide campioana în Premier League

Bournemouth - Manchester City / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Bournemouth primește vizita celor de la Manchester City în etapa cu numărul 37 din Premier League. Duelul decisiv pentru titlu este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victoria este singura opțiune a echipei antrenate de Pep Guardiola. Dacă „cetățenii” nu se impun în duelul de pe Vitality Stadium, campionatul va merge către Arsenal, care nu a mai câștigat un titlu de 24 de ani.

Bournemouth – Manchester City 1-0

Final de primă repriză! Arsenal este campioana Angliei la acest scor. 

Min. 39: GOL! Gazdele deschid scorul prin Kroupi!

Min. 15: Șansă importantă de gol a gazdelor! Evanilson șutează puțin pe lângă poarta lui Donnarumma.

Reclamă
Reclamă

Min. 12: Gol anulat City! Semenyo marcase, însă reușita nu a fost validată din cauza unui ofsaid.

Min. 5: Ocazie mare de gol pentru City! Doku șutează din interiorul careului, dar șutul este scos de Petrovic.

Min. 1: Start de meci pe Vitality Stadium!

EXCLUSIV. "Brânza de oaie" e făcută, de fapt, din lapte de vacă. Produsul, şi în pieţe, şi la supermarketEXCLUSIV. "Brânza de oaie" e făcută, de fapt, din lapte de vacă. Produsul, şi în pieţe, şi la supermarket
Reclamă

Echipele de start:

  • Bournemouth: Petrovic – Smith, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Adams – Rayan, Kroupi, Tavernier – Evanilson. Rezerve: Mandas, Diakite, Cook, Brooks, Kluivert, Toth, Adli, Unal, Gannon-Doak. Antrenor: Andoni Iraola
  • Manchester City: Donnarumma – O’Reilly, Guehi, Khusanov, Nunes – Kovacic, Rodri – Doku, Silva, Semenyo – Haaland. Rezerve: Trafford, Dias, Stones, Gvardiol, Reijnders, Cherki, Savinho, Marmoush, Foden. Antrenor: Pep Guardiola

Manchester City a cucerit două trofee în acest sezon, însă gruparea antrenată de Pep Guardiola nu renunță nici la campionat, deși au nevoie de minuni pentru a o mai învinge pe Arsenal în lupta pentru trofeu.

La cinci puncte în spatele liderului din Premier League, „cetățenii” au doar varianta victoriei în disputa contra celor de la Bournemouth, una dintre revelațiile acestui sezon.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: PSD a început negocierile secrete cu "suveraniştii" pentru a-l pune pe Grindeanu premier
Observator
SURSE: PSD a început negocierile secrete cu "suveraniştii" pentru a-l pune pe Grindeanu premier
Cine controlează companiile care vor produce primul robot militar al Armatei Română. Una din firme, implicată în acțiuni financiare dubioase
Fanatik.ro
Cine controlează companiile care vor produce primul robot militar al Armatei Română. Una din firme, implicată în acțiuni financiare dubioase
22:10

Adi Mutu, ironii la campionatul câştigat de Filipe Coelho: “Eu zic că anul acesta a luat Mihai Rotaru”
21:41

LIVE VIDEOSlovenia – Slovacia se joacă ACUM, la Campionatul Mondial de hochei! Italia – Norvegia 0-4
21:38

Jose Mourinho, cale liberă spre Real Madrid! „Los blancos” au achitat clauza de 3 milioane de euro
21:34

Valeriu Iftime râde de FCSB înaintea meciului de baraj! Cum i-a putut numi pe jucătorii lui Gigi Becali
21:31

Daniel Pancu, ca şi plecat de la CFR Cluj! Anunţul făcut de antrenor: “Am dreptul să merg într-un loc…”
21:03

Modul în care îl onorează Manchester City pe Pep Guardiola, cel mai bun antrenor din istoria clubului
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 5 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 6 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român