Bournemouth – Manchester City 1-0. Meciul care poate decide campioana în Premier League

Bournemouth primește vizita celor de la Manchester City în etapa cu numărul 37 din Premier League. Duelul decisiv pentru titlu este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Victoria este singura opțiune a echipei antrenate de Pep Guardiola. Dacă „cetățenii” nu se impun în duelul de pe Vitality Stadium, campionatul va merge către Arsenal, care nu a mai câștigat un titlu de 24 de ani.
Bournemouth – Manchester City 1-0
Final de primă repriză! Arsenal este campioana Angliei la acest scor.
Min. 39: GOL! Gazdele deschid scorul prin Kroupi!
Min. 15: Șansă importantă de gol a gazdelor! Evanilson șutează puțin pe lângă poarta lui Donnarumma.
Min. 12: Gol anulat City! Semenyo marcase, însă reușita nu a fost validată din cauza unui ofsaid.
Min. 5: Ocazie mare de gol pentru City! Doku șutează din interiorul careului, dar șutul este scos de Petrovic.
Min. 1: Start de meci pe Vitality Stadium!
Echipele de start:
- Bournemouth: Petrovic – Smith, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Adams – Rayan, Kroupi, Tavernier – Evanilson. Rezerve: Mandas, Diakite, Cook, Brooks, Kluivert, Toth, Adli, Unal, Gannon-Doak. Antrenor: Andoni Iraola
- Manchester City: Donnarumma – O’Reilly, Guehi, Khusanov, Nunes – Kovacic, Rodri – Doku, Silva, Semenyo – Haaland. Rezerve: Trafford, Dias, Stones, Gvardiol, Reijnders, Cherki, Savinho, Marmoush, Foden. Antrenor: Pep Guardiola
Manchester City a cucerit două trofee în acest sezon, însă gruparea antrenată de Pep Guardiola nu renunță nici la campionat, deși au nevoie de minuni pentru a o mai învinge pe Arsenal în lupta pentru trofeu.
La cinci puncte în spatele liderului din Premier League, „cetățenii” au doar varianta victoriei în disputa contra celor de la Bournemouth, una dintre revelațiile acestui sezon.
