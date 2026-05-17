Patronul din fotbalul românesc se judecă pentru 40 de milioane de euro cu soţia. A ajuns la divorţ

Un cunoscut patron din fotbalul românesc a ajuns la divorţ şi se judecă cu soţia pentru un partaj de 40 de milioane de euro. Imad Kassas, unul dintre cei mai bogați sirieni stabiliți în România, a decis să pună punct căsniciei, anunţă cancan.ro.
Patronul din fotbalul românesc a ajuns la divorţ. Imad Kassas are o avere fabuloasă
Omul de afaceri nu a reuşit să ajungă la un acord cu soţia în privinţa împărţirii averii fabuloase. Cea alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste vrea acum jumătate din averea acestuia, în timp ce afaceristul vrea să-i ofere 10 %.
”Referitor la cota de contribuție ale foștilor soți la dobândirea bunurilor comune, pârâtul a susținut că a avut o cotă de contribuție de 90% la dobândirea bunurilor comune, iar reclamanta a avut o cotă de contribuție de 10 % la dobândirea lor”, a precizat Imad prin avocatul său.
Cei doi au de împărţit atât terenuri și blocuri în România, cât și proprietăți în străinătate, plus participații și împrumuturi între firme.
Cine este Mohamad Imad Kassas?
Mohamad Imad Kassas, omul din spatele celor de la Metaloglobus, este fost prizonier politic în regimul Assad, om de afaceri în zona imobiliară și bun prieten cu Gigi Becali. De origine siriană, Kassass s-a născut pe 20 februarie 1962 în Idlib, un oraș aflat în nord-vestul Siriei, la aproximativ 60 de kilometri de Alep. A urmat cursurile Facultății de Medicină și Farmacie din București, pe care a absolvit-o în anul 1998. Cu mulți ani în urmă, și-a întemeiat aici o familie, stabilindu-se definitiv în România.
El este fost deținut politic în cadrul filialei 255 a serviciilor de informații ale regimului Assad și persecutat de regimul Assad sub acuzația de sprijinire și finanțare a Revoluției Siriene. Totodată, este co-fondatorul și președintele comunității siriene din România și al clubului cultural siriano-român.
Pe lângă echipa de fotbal, Mohamad Imad Kassas este om de afaceri în domeniul imobiliar. Gigi Becali și Mohamad Imad Kassas se cunosc de foarte mult timp, dinainte de Revoluție, de când tatăl latifundiarului din Pipera, Atanase, asigura brânză și carne de oaie pentru comunitatea arabă din București.
