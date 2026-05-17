Patronul din fotbalul românesc se judecă pentru 40 de milioane de euro cu soţia. A ajuns la divorţ

Un cunoscut patron din fotbalul românesc a ajuns la divorţ şi se judecă cu soţia pentru un partaj de 40 de milioane de euro. Imad Kassas, unul dintre cei mai bogați sirieni stabiliți în România, a decis să pună punct căsniciei, anunţă cancan.ro.

Omul de afaceri nu a reuşit să ajungă la un acord cu soţia în privinţa împărţirii averii fabuloase. Cea alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste vrea acum jumătate din averea acestuia, în timp ce afaceristul vrea să-i ofere 10 %.

”Referitor la cota de contribuție ale foștilor soți la dobândirea bunurilor comune, pârâtul a susținut că a avut o cotă de contribuție de 90% la dobândirea bunurilor comune, iar reclamanta a avut o cotă de contribuție de 10 % la dobândirea lor”, a precizat Imad prin avocatul său.

Cei doi au de împărţit atât terenuri și blocuri în România, cât și proprietăți în străinătate, plus participații și împrumuturi între firme.

Cine este Mohamad Imad Kassas?

Mohamad Imad Kassas, omul din spatele celor de la Metaloglobus, este fost prizonier politic în regimul Assad, om de afaceri în zona imobiliară și bun prieten cu Gigi Becali. De origine siriană, Kassass s-a născut pe 20 februarie 1962 în Idlib, un oraș aflat în nord-vestul Siriei, la aproximativ 60 de kilometri de Alep. A urmat cursurile Facultății de Medicină și Farmacie din București, pe care a absolvit-o în anul 1998. Cu mulți ani în urmă, și-a întemeiat aici o familie, stabilindu-se definitiv în România.