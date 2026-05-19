MM Stoica a vrut să dea lovitura. Antrenorul de la AC Milan dorit la FCSB

Mihai Alecu Publicat: 19 mai 2026, 19:41

Antrenorul străin pe care Mihai Stoica l-a vrut la FCSB.

FCSB are antrenor după ce Marius Baciu a acceptat propunerea venită de la trupa bucureşteană, însă un nume important a fost pe lista grupării din Liga 1.

Mihai Stoica a dezvăluit că l-a propus pentru a-i urma lui Mirel Rădoi chiar pe fostul antrenor secund şi jucător de la AC Milan, Daniele Bonera. E a fost principal până acum doar la echipa de tineret a formaţiei italiene, iar din 2025 este liber de contract. În sezonul 2021-2022, alături de Pioli, ca asistent, Bonera a câştigat campionatul.

“Eu am avut altă variantă. Am vrut antrenor străin din multe motive. Primul nume de pe listă pe care îl propuneam era Daniele Bonera. A fost fotbalist de echipa națională a Italiei. A fost secundul lui Marco Giampaolo la AC Milan. Apoi a venit Pioli, iar Bonera a rămas pe încredere.

Cu ei doi a luat AC Milan campionatul. Îl sunasem pe Ciprian Tătărușanu să îl întreb cum este ca om, iar referințele erau impecabile. Gigi a spus până la urmă că nu mai vrea antrenor străin”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Bonera, câştigător de Champions League ca jucător cu AC Milan

Daniele Bonera şi-a început cariera la Brescia, după care s-a transferat la Parma, în 2002, în schimbul a 15 milioane de euro. În 2006 el era luat de AC Milan şi reuşea să câştige Liga Campionilor la finalul primului său sezon la trupa “diavolului”.

A stat 9 ani pe San Siro şi cariera şi-a încheiat-o în La Liga, la Villarreal, în 2019. A fost şi jucător al naţionalei Italiei în 16 rânduri.

