Surpriza anului: Williams. Analiza lui Adrian Georgescu după încheierea sezonului din Formula 1 - Antena Sport

În prima parte a sezonului, Alex Albon a fost forța motrice din cockpit. În cea dintâi cursă a sezonului, cea din Australia, una foarte dificilă, a obținut locul al șaselea pe grilă și poziția a cincea în cursă. A adăugat alte două locuri 5 la etapele de la Miami și Emilia-Romagna. A luat puncte în șapte dintre cele opt Grand Prix-uri de la începutul sezonului. Williams a mers atât de bine, încât, la sfârșitul lui iunie acumulase 50 de puncte. Adică, strânsese cu doar șapte mai puțin decât Sauber, Alpine, Aston Martin, Racing Bulls și Haas la un loc. În unele curse, mașinile Williams le-au pus probleme serioase celor Mercedes și Ferrari.

Echipa a demonstrat că a făcut progrese încă din testele din iarna trecută din Bahrain, reducând cu 1,636 secunde cel mai bun timp pe tur realizat în 2024 . Carlos Sainz a ocupat primul loc în clasamentul testelor hibernale din 2025.

În afara team-ului care a cucerit titlul, plus locurile 1 și 3 la întrecerea piloților – McLaren -, a mai existat o formație care a făcut un important salt înainte. Este vorba de Williams, team-ul care a înlocuit Aston Martin în postura de ”best of the rest”, adică echipa de pe locul al cincilea. Este cea mai bună poziție din 2017 încoace. E, totodată, prima oară din 2016 când team-ul din Grove reușește un punctaj compus din trei cifre la capătul sezonului.

Un tandem redutabil

Dacă după 16 din 24 curse din calendar, ”scorul” comparativ al celor doi piloți era Albon – Sainz : 70 – 16 puncte, către sfârșitul sezonului spaniolul s-a adaptat mai bine la monopost și a înregistrat performanța de top din 2025: cele două clasări pe podium. Acestea s-au produs la Baku și în Qatar. La capătul sezonului, ”scorul” se echilibrase: 73 – 64 pentru Albon.

Thailandezul a destăinuit cum venirea spaniolului de la Ferrari l-a impulsionat și l-a pus în postura de a învăța lucruri noi. „Când ai un coechipier care este cu un pas înainte, înveți mai multe în ceea ce privește stilul tău de pilotaj. Există unele viraje în care înainte erai rapid, iar acum ești la fel ca el. Și există unele viraje pe care trebuie să le înveți, să te adaptezi, să pilotezi diferit”, a eplicat Albon.

Punctele slabe

Echipa s-a mutat într-o clădire nouă și a extins tunelul, ceea ce-l face să emită un zgomot asemănător cu cel al unei tornade, după cum se plâng locuitorii din Grove. Tunelul aerodinamic este mai slab decât cele folosite de Aston Martin, Ferrari, McLaren sau Mercedes. „Mai bine folosim corect un tunel imperfect, decât prost unul perfect” e totuși de părere șeful echipei, James Vowles. Williams a investit în senzori mai buni, în echipamente de măsurare mai precise și într-o integrare mai strânsă cu CFD. Drept rezultat, datele sunt mai fiabile decât acum 5–7 ani, chiar dacă infrastructura de bază rămâne veche.