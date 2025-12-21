Costel Gâlcă, cerere directă către conducerea Rapidului după ce giuleştenii au fost învinşi în derby-ul cu FCSB! - Antena Sport

Închide meniul
Costel Gâlcă, cerere directă către conducerea Rapidului după ce giuleştenii au fost învinşi în derby-ul cu FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 21 decembrie 2025, 23:16

Costel Gâlcă la conferinţa de presă de după derby-ul pierdut cu FCSB / AntenaSport

Antrenorul Costel Gâlcă (53 de ani) le-a cerut conducătorilor Rapidului jucători, după ce giuleştenii au pierdut cu 2-1 derby-ul cu FCSB.

Gâlcă a catalogat drept “timidă” prestaţia jucătorilor săi din prima repriză a derby-ului. El a subliniat că Rapidul a jucat în prima repriză la fel ca în meciul tur cu FCSB.

Costel Gâlcă, mesaj direct către Dan Şucu şi Victor Angelescu: “Ne mai trebuie jucători”

Gâlcă a cerut fotbalişti în această campanie de transferuri din iarnă. El a subliniat că are nevoie de jucători mai ales la mijloc şi în atac, acolo unde Rapid suferă.

“În prima repriză am jucat ca în tur. Prea timizi, ca să nu folosesc alte cuvinte. După pauză, într-adevăr, am avut mult mai mult curaj, am recuperat mingi, am ajuns la poarta adversă.

Am făcut greşeli şi la primul gol şi la al doilea gol. Chiar dacă am avut superioritate la primul lor gol, au înscris, le-am şi spus să avem grijă la Olaru. Nu am avut intensitate, la al doilea gol, tot la fel.

(n.r: Cum vă explicaţi ce s-a întâmplat la ultimele partide?) Am făcut 39 de puncte, mă aşteptam să facem mult mai multe. Eu cred că ne mai trebuie jucători, şi la mijloc, şi în atac. Ne trebuie jucători cu personalitate şi cu calitate”, a declarat Costel Gâlcă la conferinţa de presă.

FCSB – Rapid 2-1. Campioana s-a apropiat la două puncte de play-off

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Rapid, în etapa a 21-a din Liga 1.

Arbitrul Istvan Kovacs a întrerupt jocul de pe Arena Naţională în minutul 8, pentru o petardă aruncată de galeria rapidistă în careul lui Târnovanu, iar campioana a dominat prima parte a derby-ului. Olaru şi-a reglat şutul în minutul 22, fără să producă mare pericol la poarta lui Aioani, pentru ca două minute mai târziu căpitanul roş-albaştrilor să înscrie cu un şut imparabil, după un un-doi cu Bîrligea. Rapid nu a reuşit să “spargă” defensiva gazdelor, iar repriza s-a încheiat cu intervenţia lui Aioani la şutul lui Toma, din minutul 45+2.

Bîrligea a fost aproape de gol în minutul 47, când şutul său a fost deviat de Aioani, iar giuleştenii au avut prima ocazie mare la şutul peste poartă al lui Christensen. Petrila a ratat şi el o şansă mare de gol, trimiţând cu capul pe lângă poartă, în minutul 57. Golul a venit tot la poarta lui Aioani, în minutul 75. La o fază în careul oaspeţilor, Edjouma a trimis în mâna lui Ciobotariu şi, după verificarea VAR, Istvan Kovacs a dictat penalty. A transformat Florin Tănase şi FCSB conducea cu 2-0. Graovac l-a faultat pe Petrila în careu şi Kovacs a dictat penalty şi pentru Rapid, iar Alex Dobre a redus din diferenţă, în minutul 86.

Giuleştenii au cerut penalty la un contact în careu între Şut şi Hromada, dar arbitrul nu a dat nimic în minutul 90+4 şi FCSB – Rapid s-a terminat 2-1.

