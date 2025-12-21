Costel Gâlcă, cerere directă către conducerea Rapidului după ce giuleştenii au fost învinşi în derby-ul cu FCSB! - Antena Sport

Costel Gâlcă la conferinţa de presă de după derby-ul pierdut cu FCSB / AntenaSport

Antrenorul Costel Gâlcă (53 de ani) le-a cerut conducătorilor Rapidului jucători, după ce giuleştenii au pierdut cu 2-1 derby-ul cu FCSB.

Gâlcă a catalogat drept “timidă” prestaţia jucătorilor săi din prima repriză a derby-ului. El a subliniat că Rapidul a jucat în prima repriză la fel ca în meciul tur cu FCSB.

Costel Gâlcă, mesaj direct către Dan Şucu şi Victor Angelescu: “Ne mai trebuie jucători”

Gâlcă a cerut fotbalişti în această campanie de transferuri din iarnă. El a subliniat că are nevoie de jucători mai ales la mijloc şi în atac, acolo unde Rapid suferă.

“În prima repriză am jucat ca în tur. Prea timizi, ca să nu folosesc alte cuvinte. După pauză, într-adevăr, am avut mult mai mult curaj, am recuperat mingi, am ajuns la poarta adversă.

Am făcut greşeli şi la primul gol şi la al doilea gol. Chiar dacă am avut superioritate la primul lor gol, au înscris, le-am şi spus să avem grijă la Olaru. Nu am avut intensitate, la al doilea gol, tot la fel.