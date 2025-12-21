Gigi Becali l-a "luat la ţintă" pe Daniel Bîrligea, apoi a anunţat o decizie surprinzătoare în privinţa lui! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat, mai întâi, pe Daniel Bîrligea (25 de ani), care a protestat faţă de schimbarea lui din derby-ul cu Rapid. Ulterior, Becali a spus că acesta nu va fi amendat.

Becali i-a explicat lui Bîrligea că schimbarea a fost programată cu staff-ul de dinainte. Bîrligea a gesticulat atunci când a fost înlocuit, apoi i-a cerut explicaţii lui Pintilii pentru schimbare.

Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea, dar nu-l va amenda

“Toată echipa a luptat și a câștigat, mi-a displăcut, dacă vreți, Bîrligea. Singur cu portarul. De ce faci tu atât pe supăratul? Ia să joci tu fotbal, băi, Bîrligea. Problema lor, amendă și cu asta basta.

Vrei să îți spun un lucru? El nu știe că schimbarea care s-a făcut a fost programată, ea de dinainte a fost programată. Ea a fost programată de cinci zile. Nu știa, de unde să știe ce programăm noi? El și așa a jucat 70 de minute, aproape. L-am lăsat pentru că echipa conducea și câștigam jocul. N-a câștigat niciun duel. A dat pasă de gol. Nu primește amendă, primește și o primă.

Bîrligea, foarte bine că ai protestat! Foarte bine, protestează şi cu asta basta. Bravo lui, că a protestat Bîrligea, ca să nu vă mai fac pe plac”, a spus Gigi Becali pentru primasport.ro.