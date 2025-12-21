A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht - PSV - Antena Sport

Închide meniul
A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht - PSV

Fotbal extern

A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht – PSV

Andrei Nicolae Publicat: 21 decembrie 2025, 16:53

A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht – PSV

Dennis Man, în timpul unui meci / Profimedia

Dennis Man a avut o prestație ștearsă în duelul dintre Utrecht și PSV pe care l-a început din postura de titular. Extrema română a fost scoasă de pe teren de Peter Bosz după prima repriză, însă mai mult a ieșit în evidență un moment în care a pierdut mingea, iar un coechipier de-ai săi și-a pierdut cumpătul.

Dennis Man a fost titular în duelul din Eredivisie dintre Utrecht și PSV, dar nu a reușit să iasă în evidență decât prin mingi pierdute și acțiuni neinspirate. Jucătorul de 27 de ani a cedat de opt ori posesia în prima repriză, iar la una dintre ultimele acțiuni ale sale a generat tensiuni pe gazon.

Dennis Man și-a făcut colegul să aibă o criză de nervi

Scorul era 1-0 pentru Utrecht, iar Man a tratat greșit o fază periculoasă a lui PSV, care ulterior s-a transformat într-un contraatac periculos al adversarilor. Acel moment l-a făcut pe Joey Veerman, închizătorul campioanei en-titre din Olanda, să înjure când a văzut ce a făcut extrema din România:

Veerman și-a pierdut răbdarea cu Dennis Man. Românul a ratat o acțiune promițătoare cu un minut înainte de pauză și a declanșat un contraatac periculos al gazdelor după ce a pierdut din nou mingea, a opta din prima repriză.

Veerman l-a înjurat pe român, moment surprins de camerele ESPN: «Dă-o naibii, Man!»“, au notat cei de la voetbalzone.nl.

Momentul în care Joey Veerman își iese din minți după faza lui Man / Foto: fcupdate.nl
Momentul în care Joey Veerman își iese din minți după faza lui Man / Foto: fcupdate.nl

Internaționalul român a fost cel mai slab jucător de pe teren în prima repriză, fiind notat cu 6,2 de către cei de la Sofa Score. În partea a doua, PSV a reușit să întoarcă scorul și să câștige meciul cu 2-1.

