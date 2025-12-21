A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht - PSV - Antena Sport

Dennis Man a avut o prestație ștearsă în duelul dintre Utrecht și PSV pe care l-a început din postura de titular. Extrema română a fost scoasă de pe teren de Peter Bosz după prima repriză, însă mai mult a ieșit în evidență un moment în care a pierdut mingea, iar un coechipier de-ai săi și-a pierdut cumpătul.
Dennis Man a fost titular în duelul din Eredivisie dintre Utrecht și PSV, dar nu a reușit să iasă în evidență decât prin mingi pierdute și acțiuni neinspirate. Jucătorul de 27 de ani a cedat de opt ori posesia în prima repriză, iar la una dintre ultimele acțiuni ale sale a generat tensiuni pe gazon.
Dennis Man și-a făcut colegul să aibă o criză de nervi
Scorul era 1-0 pentru Utrecht, iar Man a tratat greșit o fază periculoasă a lui PSV, care ulterior s-a transformat într-un contraatac periculos al adversarilor. Acel moment l-a făcut pe Joey Veerman, închizătorul campioanei en-titre din Olanda, să înjure când a văzut ce a făcut extrema din România:
“Veerman și-a pierdut răbdarea cu Dennis Man. Românul a ratat o acțiune promițătoare cu un minut înainte de pauză și a declanșat un contraatac periculos al gazdelor după ce a pierdut din nou mingea, a opta din prima repriză.
Veerman l-a înjurat pe român, moment surprins de camerele ESPN: «Dă-o naibii, Man!»“, au notat cei de la voetbalzone.nl.
Internaționalul român a fost cel mai slab jucător de pe teren în prima repriză, fiind notat cu 6,2 de către cei de la Sofa Score. În partea a doua, PSV a reușit să întoarcă scorul și să câștige meciul cu 2-1.
- Nota primită de Ianis Hagi după ce a jucat 25 de minute cu ultima clasată din Turcia. Cifrele românului
- Revenit în echipa de start, Dennis Man a fost schimbat la pauză în Utrecht – PSV. Nota primită de român
- Cupa Africii pe Națiuni. Ce vedete luptă pentru trofeu și câți fotbaliști sunt din Liga 1. Toate detaliile despre competiție
- Fredy Guarin, dezvăluiri tulburătoare din lupta cu alcoolul şi singurătatea. “L-am atacat pe tata, am vrut să mă sinucid”
- Olăroiu a ratat Mondialul, dar e lăudat de un fost jucător al naţionalei Franţei: “E un miracol ce a reuşit”