A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht - PSV - Antena Sport

Dennis Man a avut o prestație ștearsă în duelul dintre Utrecht și PSV pe care l-a început din postura de titular. Extrema română a fost scoasă de pe teren de Peter Bosz după prima repriză, însă mai mult a ieșit în evidență un moment în care a pierdut mingea, iar un coechipier de-ai săi și-a pierdut cumpătul.

Dennis Man a fost titular în duelul din Eredivisie dintre Utrecht și PSV, dar nu a reușit să iasă în evidență decât prin mingi pierdute și acțiuni neinspirate. Jucătorul de 27 de ani a cedat de opt ori posesia în prima repriză, iar la una dintre ultimele acțiuni ale sale a generat tensiuni pe gazon.

Dennis Man și-a făcut colegul să aibă o criză de nervi

Scorul era 1-0 pentru Utrecht, iar Man a tratat greșit o fază periculoasă a lui PSV, care ulterior s-a transformat într-un contraatac periculos al adversarilor. Acel moment l-a făcut pe Joey Veerman, închizătorul campioanei en-titre din Olanda, să înjure când a văzut ce a făcut extrema din România:

“Veerman și-a pierdut răbdarea cu Dennis Man. Românul a ratat o acțiune promițătoare cu un minut înainte de pauză și a declanșat un contraatac periculos al gazdelor după ce a pierdut din nou mingea, a opta din prima repriză.

Veerman l-a înjurat pe român, moment surprins de camerele ESPN: «Dă-o naibii, Man!»“, au notat cei de la voetbalzone.nl.