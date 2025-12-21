Andrei Nicolescu a făcut anunţul pentru 2026, după UTA - Dinamo 2-0: "Să vină cu 3 milioane de euro!" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a anunţat că acţionarii lui Dinamo trebuie să investească în club 3 milioane de euro pentru a scăpa de deficitul operaţional. Tot în 2026, Dinamo va trebui să facă bani şi din vânzarea de jucători. Deficitul este acum de 2.5 milioane de euro.

“Nu am noutăți. Știm exact că ne dorim 4 jucători. Discuțiile sunt în curs, nu am nimic complet pentru a spune ceva. Echipa este în vacanță din seara aceasta.

Andrei Nicolescu a făcut anunţul pentru 2026, după UTA – Dinamo 2-0

Încercăm să ne deconectăm de la toată energia care a fost anul acesta. Vom reveni pe 2 ianuarie seara, iar pe 3 ianuarie se va pleca în Antalya în cantonament.

Dinamo are un deficit operațional pe care l-am anunțat. Dar e un proiect în care încercăm să creștem. Dar mai este un an în care acționarii mai trebuie să vină cu 3 milioane de euro.

Avem speranțe că din sezonul viitor vom fi pe 0, dar trebuie să se întâmple și niște transferuri pentru asta. Să vindem ceva”, a spus Nicolescu, citat de digisport.ro.