Andrei Nicolescu a făcut anunţul pentru 2026, după UTA - Dinamo 2-0: "Să vină cu 3 milioane de euro!" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a anunţat că acţionarii lui Dinamo trebuie să investească în club 3 milioane de euro pentru a scăpa de deficitul operaţional. Tot în 2026, Dinamo va trebui să facă bani şi din vânzarea de jucători. Deficitul este acum de 2.5 milioane de euro.
“Nu am noutăți. Știm exact că ne dorim 4 jucători. Discuțiile sunt în curs, nu am nimic complet pentru a spune ceva. Echipa este în vacanță din seara aceasta.
Andrei Nicolescu a făcut anunţul pentru 2026, după UTA – Dinamo 2-0
Încercăm să ne deconectăm de la toată energia care a fost anul acesta. Vom reveni pe 2 ianuarie seara, iar pe 3 ianuarie se va pleca în Antalya în cantonament.
Dinamo are un deficit operațional pe care l-am anunțat. Dar e un proiect în care încercăm să creștem. Dar mai este un an în care acționarii mai trebuie să vină cu 3 milioane de euro.
Avem speranțe că din sezonul viitor vom fi pe 0, dar trebuie să se întâmple și niște transferuri pentru asta. Să vindem ceva”, a spus Nicolescu, citat de digisport.ro.
UTA – Dinamo 2-0
Dinamo a trimis prima mingea în plasă la Arad, dar golul lui Alberto Soro, din minutul 21, a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Gazdele au deschis scorul în minutul 33, când Marius Coman l-a găsit pe Alin Roman în faţa porţii şi acesta a înscris.
Tot Alin Roman a ratat în minutul 59, iar Dinamo a replicat prin ratarea lui Perica, două minute mai târziu. A venit apoi golul de 2-0 al gazdelor, marcat de Vali Costache, pe contraatac, în minutul 68, pentru ca portarul bucureştenilor, Roşca, să se facă remarcat cu două intervenţii foarte bune, în minutele 74, la şutul lui Alin Roman, şi 78, când a scos şutul din apropiere al lui Coman.
UTA s-a impus cu 2-0 în faţa lui Dinamo, care ratează şansa de a deveni lider, terminând anul pe locul al treilea, cu 38 de puncte. Arădenii au 32 de puncte şi se află pe locul 7.
- Cristi Săpunaru surprinde în conflictul FCSB – Steaua: „Trebuie să se hotărască”
- FCSB – Rapid LIVE TEXT (20:00). Derby „încins” pe Arena Națională. Echipele probabile
- “CFR Cluj aşteaptă oferta lui Celtic” Scoţienii au anunţat care e preţul lui Louis Munteanu!
- Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun”
- Andrei Nicolescu nu i-a menajat pe “câini”: “Am încheiat anul prost, am arătat rău”! Anunţul despre transferuri