Gigi Becali pregătește transferurile de iarnă la FCSB. Anunțul făcut despre Kevin Ciubotaru după 2-1 cu Rapid - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali pregătește transferurile de iarnă la FCSB. Anunțul făcut despre Kevin Ciubotaru după 2-1 cu Rapid

Andrei Nicolae Publicat: 21 decembrie 2025, 23:27

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Gigi Becali a transmis după victoria echipei sale contra Rapidului că urmează să mai facă trei transferuri, oferind detalii despre două dintre mutările pe care le pregătește. Finanțatorul a anunțat că vrea să aducă în vestiarul lui Elias Charalambous un jucător din Portugalia, dar și pe Kevin Ciubotaru.

FCSB a învins-o pe Rapid cu 2-1 pe Arena Națională, într-un meci în care Darius Olaru și Florin Tănase au marcat pentru trupa lui Elias Charalambous, în timp ce Alex Dobre a punctat pentru giuleșteni. În urma rezultatului de pe cel mai mare stadion al țării, campioana en-titre s-a apropiat la doar două puncte de play-off, pe ultima poziție dintre primele șase fiind clasată Oțelul Galați.

Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB

După meci, Gigi Becali a avut o intervenție la televizor și a abordat mai multe subiecte, printre care și campania de transferuri pe care o pregătește. După ce l-a adus pe Andre Duarte și i-a prelungit până în vară înțelegerea lui Malcom Edjouma, finanțatorul a anunțat că va rezolva venirile lui Ciubotaru și ale unui jucător portughez din campionatul intern.

Mai aduc încă 3 jucători. Am deja doi. Mai e Edjouma, scoate un penalty și nu mai am emoții. E vorba și de Kevin Ciubotaru, și e un portughez care joacă în Portugalia.

O să se înmoaie agentul lui. Nu mai iau jucători pe 2-3 ani. Iau jucători pe un an. Te verific, să văd dacă poți să joci la FCSB“, a spus patronul de la FCSB, potrivit primasport.ro.

Kevin Ciubotaru a vorbit recent și el despre interesul celor de la FCSB pentru el, chiar după egalul scos de Hermannstadt cu Petrolul în aceeași zi în care roș-albaștrii au învins-o pe Rapid. Fundașul lateral a mărturisit că a vorbit cu Mihai Stoica și că urmează să poarte o discuție cu oficialii campioanei.

