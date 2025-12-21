Gigi Becali pregătește transferurile de iarnă la FCSB. Anunțul făcut despre Kevin Ciubotaru după 2-1 cu Rapid - Antena Sport

Gigi Becali a transmis după victoria echipei sale contra Rapidului că urmează să mai facă trei transferuri, oferind detalii despre două dintre mutările pe care le pregătește. Finanțatorul a anunțat că vrea să aducă în vestiarul lui Elias Charalambous un jucător din Portugalia, dar și pe Kevin Ciubotaru.
FCSB a învins-o pe Rapid cu 2-1 pe Arena Națională, într-un meci în care Darius Olaru și Florin Tănase au marcat pentru trupa lui Elias Charalambous, în timp ce Alex Dobre a punctat pentru giuleșteni. În urma rezultatului de pe cel mai mare stadion al țării, campioana en-titre s-a apropiat la doar două puncte de play-off, pe ultima poziție dintre primele șase fiind clasată Oțelul Galați.
Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB
După meci, Gigi Becali a avut o intervenție la televizor și a abordat mai multe subiecte, printre care și campania de transferuri pe care o pregătește. După ce l-a adus pe Andre Duarte și i-a prelungit până în vară înțelegerea lui Malcom Edjouma, finanțatorul a anunțat că va rezolva venirile lui Ciubotaru și ale unui jucător portughez din campionatul intern.
“Mai aduc încă 3 jucători. Am deja doi. Mai e Edjouma, scoate un penalty și nu mai am emoții. E vorba și de Kevin Ciubotaru, și e un portughez care joacă în Portugalia.
O să se înmoaie agentul lui. Nu mai iau jucători pe 2-3 ani. Iau jucători pe un an. Te verific, să văd dacă poți să joci la FCSB“, a spus patronul de la FCSB, potrivit primasport.ro.
Kevin Ciubotaru a vorbit recent și el despre interesul celor de la FCSB pentru el, chiar după egalul scos de Hermannstadt cu Petrolul în aceeași zi în care roș-albaștrii au învins-o pe Rapid. Fundașul lateral a mărturisit că a vorbit cu Mihai Stoica și că urmează să poarte o discuție cu oficialii campioanei.
