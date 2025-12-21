"Puteam să mai înscriem". Concluziile lui Elias Charalambous după FCSB - Rapid 2-1 - Antena Sport

Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous a declarat duminică, la finalul partidei cu Rapid, câştigată cu scorul de 2-1, că victoria este foarte importantă în economia luptei pentru câştigarea campionatului.

FCSB a învins-o pe Rapid cu 2-1 pe Arena Națională, într-un meci în care Darius Olaru și Florin Tănase au marcat pentru trupa lui Elias Charalambous, în timp ce Alex Dobre a punctat pentru giuleșteni. În urma rezultatului de pe cel mai mare stadion al țării, campioana en-titre s-a apropiat la doar două puncte de play-off, pe ultima poziție dintre primele șase fiind clasată Oțelul Galați.

Elias Charalambous, mulțumit după FCSB – Rapid 2-1

“Este o victorie foarte importantă în această seară. Sunt trei puncte importante în lupta pentru acest campionat. Era foarte important pentru noi să câştigăm. Am dominat meciul, mai ales în prima repriză.

Cred că puteam să mai înscriem, faţă de acel gol, am fost agresivi, apoi în repriza a doua am început bine cu acea ocazie a lui Bîrligea. Am arătat atitudinea de care aveam nevoie, am reuşit să înscriem un al doilea gol, dar a trebuit să suferim până la final.

Trebuie să îi felicit pe băieţi şi pe suporteri. Cred că rezultatul este corect“, a declarat Charalambous, potrivit celor de la digisport.ro, citați de agerpres.ro.