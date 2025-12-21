Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul! - Antena Sport

Cotată în 2022 la 22-24 de milioane de euro, averea lui Valeriu Iftime (65 de ani) a ajuns să fie estimată în prezent la peste 100 de milioane de euro. Patronul lui FC Botoşani a avut 3 ani excelenţi din punctul de vedere al afacerilor. Firmele lui Valeriu Iftime activează în instalații, construcții, automatizări și software. Iftime sublinia faptul că nu a investit în imobiliare, domeniu pe care s-au axat numeroşi milionari de la noi.

Având în vedere că este preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftime nu mai deţine în acte companiile sale.

Valeriu Iftime are un avion privat, dar merge cu metroul în Capitală

Valeriu Iftime dezvăluia că circulă cu metroul şi cu autobuzul în Capitală. Patronul Botoşaniului îşi explica alegerea prin faptul că se mişcă mult mai repede aşa, iar deplasarea cu transportul în comun este mai ieftină.

“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.

«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime, în 2024, potrivit gsp.ro.