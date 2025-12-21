Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul! - Antena Sport

Cotată în 2022 la 22-24 de milioane de euro, averea lui Valeriu Iftime (65 de ani) a ajuns să fie estimată în prezent la peste 100 de milioane de euro. Patronul lui FC Botoşani a avut 3 ani excelenţi din punctul de vedere al afacerilor. Firmele lui Valeriu Iftime activează în instalații, construcții, automatizări și software. Iftime sublinia faptul că nu a investit în imobiliare, domeniu pe care s-au axat numeroşi milionari de la noi.
Având în vedere că este preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftime nu mai deţine în acte companiile sale.
Valeriu Iftime are un avion privat, dar merge cu metroul în Capitală
Valeriu Iftime dezvăluia că circulă cu metroul şi cu autobuzul în Capitală. Patronul Botoşaniului îşi explica alegerea prin faptul că se mişcă mult mai repede aşa, iar deplasarea cu transportul în comun este mai ieftină.
“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.
«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime, în 2024, potrivit gsp.ro.
A pierdut 25 de milioane de euro în fotbal!
Valeriu Iftime mărturisea că a dorit să cedeze echipa de fotbal, având în vedere pierderile financiare pe care le-a suferit la FC Botoşani. Iftime nu a găsit pe cineva potrivit pentru a ceda echipa. Nu cerea o sumă deloc mare pentru FC Botoşani, dar voia să se asigure că cel care preia echipa va face investiţii şi va menţine formaţia moldoveană la un anumit nivel. În total Iftime estimează că a pierdut 25 de milioane de euro de când a început să investească la FC Botoşani.
“Eu în fotbal am cheltuit enorm. Cred că anul ăsta 4 milioane, deci sunt vreo 24-25 milioane de euro în total. Atât am pierdut din 2004 până acum. (…) Dar am câștigat foarte multă notorietate. Fotbalul m-a făcut și cunoscut, dar mi-a dat și un alt tip de responsabilitate față de oameni. (…)
Nu pot contura exact ce mă ține în fotbal. În fotbal, e o bucurie prea mare când câștigi, victoriile din fotbal sunt ceva care nu poate fi descris. Am vrut să mă las, eram hotărât să mă las, că pierdeam foarte mulți bani. (…) Dar bucuria de a fi pe locul 1-2 acolo e foarte, foarte angajantă. Cumva, încep să visez”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit golazo.ro.
După ce s-a salvat la limită în ultimii ani de la retrogradare, FC Botoşani are un sezon excelent. După 21 de etape disputate, Botoşani e pe locul 2 în Liga 1, cu 38 de puncte. Echipa antrenată de Leo Grozavu (58 de ani) a fost învinsă în ultima etapă, acasă, cu 1-0, de CFR Cluj. Iftime transmitea că nu se gândeşte la titlu, dar speră ca echipa lui să se califice în play-off.
