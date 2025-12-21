"M-a sunat domnul Stoica" Dorit de FCSB şi Rapid, Kevin Ciubotaru a spus unde vrea să se transfere! - Antena Sport

Kevin Ciubotaru (21 de ani) este dorit de FCSB şi Rapid. El a transmis că nu a refuzat-o pe FCSB, aşa cum s-a vehiculat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totuşi, Ciubotaru e atras de un transfer în străinătate. El a precizat că îi place foarte mult campionatul Olandei, acolo unde evoluează vedeta naţionalei, Dennis Man. Man joacă la campioana Olandei, PSV.

Kevin Ciubotaru a anunţat că va discuta cu FCSB despre un posibil transfer

“(n.r.: A fost ultimul tău meci la Hermannstadt?) Nu știu. Vom vedea. Eu încă sunt aici, mă concentrez aici, vom vedea ce se întâmplă.

Nu am refuzat oferta de la FCSB. M-a sunat domnul Stoica acum vreo două luni și i-am spus că vreau să mă concentrez până la ultimul meci din anul acesta și acum vom discuta, pentru că așa am promis.

(n.r: Dacă vrea să plece în străinătate) Cred că fiecare jucător român își dorește performanță și să joace la cel mai înalt nivel, deci, da, bineînțeles. Mie-mi place foarte mult Olanda, pentru că promovează foarte mult tinerii. Nu știu nimic (n.r.: despre vreo ofertă de la Rapid). Nu mi-a transmis nimeni nimic”, a declarat Kevin Ciubotaru pentru digisport.ro.