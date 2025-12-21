"M-a sunat domnul Stoica" Dorit de FCSB şi Rapid, Kevin Ciubotaru a spus unde vrea să se transfere! - Antena Sport

Kevin Ciubotaru (21 de ani) este dorit de FCSB şi Rapid. El a transmis că nu a refuzat-o pe FCSB, aşa cum s-a vehiculat.
Totuşi, Ciubotaru e atras de un transfer în străinătate. El a precizat că îi place foarte mult campionatul Olandei, acolo unde evoluează vedeta naţionalei, Dennis Man. Man joacă la campioana Olandei, PSV.
Kevin Ciubotaru a anunţat că va discuta cu FCSB despre un posibil transfer
“(n.r.: A fost ultimul tău meci la Hermannstadt?) Nu știu. Vom vedea. Eu încă sunt aici, mă concentrez aici, vom vedea ce se întâmplă.
Nu am refuzat oferta de la FCSB. M-a sunat domnul Stoica acum vreo două luni și i-am spus că vreau să mă concentrez până la ultimul meci din anul acesta și acum vom discuta, pentru că așa am promis.
(n.r: Dacă vrea să plece în străinătate) Cred că fiecare jucător român își dorește performanță și să joace la cel mai înalt nivel, deci, da, bineînțeles. Mie-mi place foarte mult Olanda, pentru că promovează foarte mult tinerii. Nu știu nimic (n.r.: despre vreo ofertă de la Rapid). Nu mi-a transmis nimeni nimic”, a declarat Kevin Ciubotaru pentru digisport.ro.
Hermannstadt – Petrolul 1-1
Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia sibiană FC Hermannstadt, în etapa a 21-a din Liga 1.
Sibienii au avut două semiocazii, în minutele 12 (Karo) şi 23 (Jair), înainte de ca Jyry să deschidă scorul în minutul 24, la o minge respinsă de Căbuz. Gazdele au încheiat repriza cu ocazia lui Oroian, din minutul 44, iar în minutul 64 au ratat din nou, prin Valentin Gheorghe. În cele din urmă Ionuţ Stoica a adus egalarea, în minutul 90, pentru FC Hermannstadt – Petrolul 1-1.
Hermannstadt e penultima în clasament, cu 13 puncte, în timp ce Petrolul e pe locul 13, cu 20 de puncte.
HERMANNSTADT: Căbuz – Căpuşă (Antei 46), Karo, I. Stoica, K. Ciubotaru – Dr. Albu, Issah (Branco 69), Jair (L. Stancu 46) – A. Chiţu, S. Buş, Oroian (Vuc 82). ANTRENOR: Dorinel Munteanu
PETROLUL: Krell – Ricardinho, p. Papp, Guilherme Soares, Sălceanu – M. Dulca, Dongmo, Jyry – V. Gheorghe (Hanca 76), Chică-Roşă, Grozav (Boţogan 60). ANTRENOR: Eugen Neagoe
Cartonaşe galbene: – / P. Papp 4, Sălceanu 64, Ricardinho 80, Krell 84
Arbitri: Rareş Vidican – Stelian Slabu, Alexandru Vodă
Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache – Marian Barbu
