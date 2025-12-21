Florin Tănase, avertisment pentru rivale după FCSB - Rapid 2-1: "Nu știu dacă sunt așa siguri de play-off" - Antena Sport

Închide meniul
Florin Tănase, avertisment pentru rivale după FCSB – Rapid 2-1: “Nu știu dacă sunt așa siguri de play-off”

Andrei Nicolae Publicat: 21 decembrie 2025, 23:10

Florin Tănase, avertisment pentru rivale după FCSB – Rapid 2-1: Nu știu dacă sunt așa siguri de play-off

Florin Tănase, după golul marcat în FCSB - Rapid / Sport Pictures

Florin Tănase s-a arătat fericit după victoria FCSB-ului din derby-ul cu Rapid, scor 2-1. Marcator al golului secund înscris de roș-albaștri pe Arena Națională, mijlocașul campioanei a analizat ce s-a întâmplat în meci, după care a vorbit despre lupta pentru play-off.

FCSB a învins-o pe Rapid cu 2-1 pe Arena Națională, într-un meci în care Darius Olaru și Florin Tănase au marcat pentru trupa lui Elias Charalambous, în timp ce Alex Dobre a punctat pentru giuleșteni. În urma rezultatului de pe cel mai mare stadion al țării, campioana en-titre s-a apropiat la doar două puncte de play-off, pe ultima poziție dintre primele șase fiind clasată Oțelul Galați.

Ce a spus Florin Tănase după FCSB – Rapid 2-1

După meci, Florin Tănase a transmis că FCSB a arătat cel puțin în prima repriză ca cea mai bună echipă din campionat. Ulterior, mijlocașul a vorbit despre lupta pentru play-off și le-a transmis un mesaj rivalelor Rapid, Dinamo sau Universitatea Craiova, și anume că nimeni nu este momentan sigură de accederea între primele șase. În final, Tănase le-a dedicat victoria suporterilor și le-a urat sărbători fericite.

O victorie mare, suntem fericiți, cred eu că am făcut o primă repriză foarte bună, după aceea ei în a doua repriză au avut controlul jocului, dar per total cred eu o victorie meritată. Așa ne place nouă să trim cu emoții, cred că în prima repriză trebuia să mai forțăm să marcăm. De aia e frumos fotbalul, sunt emoții.

Eu îmi doresc o mică vacanță, avem nevoie. După aceea, trebuie să fim conștienți de ceea ce trebuie să facem. Trebuie să fim pregătiți să facem în cantonament o pregătire bună. Vacanța e scurtă. Trebuie să ne întoarcem cu dorința aceasta mare de a demonstra că suntem cea mai bună echipă din România.

(n.r întrebat dacă FCSB a arătat ca cea mai bună echipă din campionat) În prima repriză da, în a doua nu. E o diferență pe care trebuie să o recuperăm (n.r. față de play-off), dacă ne vom relaxa se pot face patru, șapte, șase în două trei meciuri. Toate echipele care sunt acolo au șanse, să ne uităm și mai sus că nu știu dacă sunt așa siguri ei de play-off.

(n.r. despre fani) Meritau acest cadou, aceste 3 puncte. Au făcut o atmosferă și o coregrafiie minunată, le mulțumim că au fost în acest an alături de noi și în momentele grele, chiar dacă în unele momente au mai fost și critici din partea lor. Le urăm sărbători fericite, le mulțumim că sunt alături de noi și că iubesc această echipă“, a spus Florin Tănase, potrivit digisport.ro.

