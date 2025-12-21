Florin Tănase, avertisment pentru rivale după FCSB - Rapid 2-1: "Nu știu dacă sunt așa siguri de play-off" - Antena Sport

Florin Tănase s-a arătat fericit după victoria FCSB-ului din derby-ul cu Rapid, scor 2-1. Marcator al golului secund înscris de roș-albaștri pe Arena Națională, mijlocașul campioanei a analizat ce s-a întâmplat în meci, după care a vorbit despre lupta pentru play-off.

FCSB a învins-o pe Rapid cu 2-1 pe Arena Națională, într-un meci în care Darius Olaru și Florin Tănase au marcat pentru trupa lui Elias Charalambous, în timp ce Alex Dobre a punctat pentru giuleșteni. În urma rezultatului de pe cel mai mare stadion al țării, campioana en-titre s-a apropiat la doar două puncte de play-off, pe ultima poziție dintre primele șase fiind clasată Oțelul Galați.

Ce a spus Florin Tănase după FCSB – Rapid 2-1

După meci, Florin Tănase a transmis că FCSB a arătat cel puțin în prima repriză ca cea mai bună echipă din campionat. Ulterior, mijlocașul a vorbit despre lupta pentru play-off și le-a transmis un mesaj rivalelor Rapid, Dinamo sau Universitatea Craiova, și anume că nimeni nu este momentan sigură de accederea între primele șase. În final, Tănase le-a dedicat victoria suporterilor și le-a urat sărbători fericite.

“O victorie mare, suntem fericiți, cred eu că am făcut o primă repriză foarte bună, după aceea ei în a doua repriză au avut controlul jocului, dar per total cred eu o victorie meritată. Așa ne place nouă să trim cu emoții, cred că în prima repriză trebuia să mai forțăm să marcăm. De aia e frumos fotbalul, sunt emoții.

Eu îmi doresc o mică vacanță, avem nevoie. După aceea, trebuie să fim conștienți de ceea ce trebuie să facem. Trebuie să fim pregătiți să facem în cantonament o pregătire bună. Vacanța e scurtă. Trebuie să ne întoarcem cu dorința aceasta mare de a demonstra că suntem cea mai bună echipă din România.