Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei - Antena Sport

Kevin Ciubotaru (21 de ani), jucător dorit de Gigi Becali la FCSB, e tentat să meargă în străinătate. În aceste condiţii, patronul FCSB-ului s-a reorientat.

Gigi Becali vrea să aducă un alt fotbalist pentru regula U21. Patronul campioanei a anunţat deja că vrea să facă o adevărată “revoluţie” în lotul FCSB-ului în campania de transferuri din iarnă.

Gigi Becali l-ar putea transfera pe Remus Guţea de la Voluntari

Potrivit digisport.ro, FCSB vrea să îl aducă de la Voluntari pe Remus Guţea (19 ani). Fotbalistul este cotat la 250.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Guţea a impresionat în acest sezon la Voluntari. În cele 15 meciuri în care a evoluat în Liga a 2-a, extrema stânga a înscris 5 goluri. El a marcat şi în ultimul meci disputat de Voluntari, la Câmpulung. Ilfovenii s-au impus atunci cu 2-0.

După 17 etape, Voluntari e pe locul 5 în Liga a 2-a, poziţie ce duce în play-off. Ilfovenii au 33 de puncte. Pe primul loc e Corvinul, cu 43 de puncte, iar pe 2 Sepsi, cu 36 de puncte.