Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei

Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei

Bogdan Stănescu Publicat: 21 decembrie 2025, 16:19

Comentarii
Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei

Gigi Becali / Profimedia Images

Kevin Ciubotaru (21 de ani), jucător dorit de Gigi Becali la FCSB, e tentat să meargă în străinătate. În aceste condiţii, patronul FCSB-ului s-a reorientat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali vrea să aducă un alt fotbalist pentru regula U21. Patronul campioanei a anunţat deja că vrea să facă o adevărată “revoluţie” în lotul FCSB-ului în campania de transferuri din iarnă.

Gigi Becali l-ar putea transfera pe Remus Guţea de la Voluntari

Potrivit digisport.ro, FCSB vrea să îl aducă de la Voluntari pe Remus Guţea (19 ani). Fotbalistul este cotat la 250.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Guţea a impresionat în acest sezon la Voluntari. În cele 15 meciuri în care a evoluat în Liga a 2-a, extrema stânga a înscris 5 goluri. El a marcat şi în ultimul meci disputat de Voluntari, la Câmpulung. Ilfovenii s-au impus atunci cu 2-0.

După 17 etape, Voluntari e pe locul 5 în Liga a 2-a, poziţie ce duce în play-off. Ilfovenii au 33 de puncte. Pe primul loc e Corvinul, cu 43 de puncte, iar pe 2 Sepsi, cu 36 de puncte.

Reclamă
Reclamă

Remus Guţea a evoluat în 9 meciuri pentru naţionala U19 a României, pentru care a marcat 2 goluri. A jucat şi 6 meciuri pentru naţionala U20. Guţea s-a transferat la începutul acestui an la Voluntari, venind de la Mioveni.

FCSB se pregăteşte pentru derby-ul cu Rapid, care se va disputa în această seară, de la ora 20:00, pe Arena Naţională. FCSB – Rapid va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Înaintea derby-ului Rapid e lider în Liga 1, cu 39 de puncte. FCSB e pe locul 9, cu 28 de puncte.

Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din ItaliaCapitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jandarmi atacaţi de vânzători, în timp ce făceau o razie într-o piaţă din Timişoara
Observator
Jandarmi atacaţi de vânzători, în timp ce făceau o razie într-o piaţă din Timişoara
Antrenoarea de tenis care predă lecții în pantofi cu toc a generat mari controverse. Imaginile cu ea au devenit virale pe internet
Fanatik.ro
Antrenoarea de tenis care predă lecții în pantofi cu toc a generat mari controverse. Imaginile cu ea au devenit virale pe internet
17:17
“Am făcut ceva ce nu fac de obicei”. Reacția lui Dorinel Munteanu după Hermannstadt – Petrolul 1-1
17:17
Neagoe a făcut iureş după ce echipa lui a fost egalată în minutul 90! I-a “distrus” pe arbitri şi pe jucători!
16:58
“M-a sunat domnul Stoica” Dorit de FCSB şi Rapid, Kevin Ciubotaru a spus unde vrea să se transfere!
16:53
A văzut ce a făcut Dennis Man și a înjurat. Românul, protagonistul unui moment tensionat în Utrecht – PSV
16:29
LIVE TEXTU Cluj – Farul 1-0. Lukic a deschis scorul după o gafă monumentală a constănţenilor!
16:26
Nota primită de Ianis Hagi după ce a jucat 25 de minute cu ultima clasată din Turcia. Cifrele românului
Vezi toate știrile
1 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 4 Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia 5 Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” 6 EXCLUSIVIoan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: “Eu aşa cred că se va termina”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului