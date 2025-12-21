Seară de coşmar pentru Dan Şucu! După ce Rapid a pierdut cu FCSB, Genoa a fost învinsă cu un gol în prelungiri - Antena Sport

Dan Şucu (62 de ani) a avut o zi de duminică neagră în fotbal. După ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid în derby, Genoa a pierdut dramatic cu Atalanta.

Isak Hien i-a adus victoria Atalantei cu un gol marcat în minutul 90+4. El a înscris cu capul, după un corner.

Genoa, învinsă dramatic de Atalanta, cu un gol înscris în prelungiri

Dan Şucu nu a mers la derby-ul FCSB – Rapid 2-1, alegând să fie în tribune la meciul pe care Genoa l-a jucat acasă cu Atalanta.

În minutul 3 portarul echipei antrenate de Daniele De Rossi, Nicola Leali, a fost eliminat. De Rossi a fost nevoit să îl scoată pe fundaşul Aaron Caricol, introducându-l în locul lui pe portarul de rezervă Daniele Sommariva.

Genoa a rezistat până în prelungirile partidei fără gol primit, dar dezastrul s-a produs pentru echipa lui Dan Şucu la cornerul din minutul 90+4. În urma înfrângerii dramatice cu Atalanta, Genoa e pe locul 16 în Serie A, cu 14 puncte. Prima echipă aflată pe poziţie retrogradabilă, Verona, are cu două puncte mai puţin decât Genoa. Atalanta e pe locul 9, cu 22 de puncte. Etapa următoare Genoa o va întâlni pe Roma.