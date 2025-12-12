Grand Prix, ediţia 37: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea, analiză la finalul sezonului de F1 - Antena Sport

Real Madrid, fără 11 jucători la următorul meci din La Liga! Alonso nu se va putea baza nici pe Mbappe

De Rossi, elogii la adresa lui Cristi Chivu, înainte de Genoa – Inter: „Succesul pe care îl are mă bucură”

Șumudică: “Ai demonstrat că ești mare antrenor” / Becali: “Face cineva vreodată schimbările la FCSB în afară de mine?”

CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Duel complicat pentru Daniel Pancu. Echipele de start

Sepsi OSK a învins Concordia Chiajna cu 3-1, în etapa a 17-a din Liga 2

1

Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”

2

Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta”

3

Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro

4

“Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord

5

Foto Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter

6

FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor