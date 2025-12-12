Grand Prix, ediţia 37: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea, analiză la finalul sezonului de F1 - Antena Sport

Închide meniul
Grand Prix, ediţia 37: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea analizează sezonul de Formula 1. Lando Norris a devenit, în premieră, campion mondial.

19:40
Sepsi OSK a învins Concordia Chiajna cu 3-1, în etapa a 17-a din Liga 2
19:20
CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Duel complicat pentru Daniel Pancu. Echipele de start
19:15
VIDEORăzvan Marin a marcat golul etapei în Conference League! Reușita românului a adunat cele mai multe voturi
18:49
Șumudică: “Ai demonstrat că ești mare antrenor” / Becali: “Face cineva vreodată schimbările la FCSB în afară de mine?”
18:42
De Rossi, elogii la adresa lui Cristi Chivu, înainte de Genoa – Inter: „Succesul pe care îl are mă bucură”
18:17
Real Madrid, fără 11 jucători la următorul meci din La Liga! Alonso nu se va putea baza nici pe Mbappe
