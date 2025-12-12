Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: "Nu pot accepta" - Antena Sport

Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga, scor 1-2, din etapa a cincea a grupei de Conference League. Preşedintele oltenilor l-a taxat pe Anzor Mekvabishvili după ce mijlocaşul a ratat un penalty.
Universitatea Craiova a primit o lovitură de la 11 metri în minutul 33 al duelului din Bănie, după ce Etim a fost faultat în careu de Sevinsky. Anzor a executat însă mult peste poarta cehilor.
După meci, Sorin Cârţu nu şi-a putut explica execuţia avută de Anzor Mekvabishvili de la punctul cu var. Preşedintele oltenilor l-a criticat pe mijlocaş pentru faptul că nu şi-a luat suficient elan în momentul transformării loviturii de pedeapsă.
De asemenea, Sorin Cârţu l-a luat în vizor şi pe Alexandru Cicâldău, mărturisind că se aştepta ca acesta să execute penalty-ul în meciul cu Sparta Praga.
“Nu vreau să fac analiză, să vorbească jucătorii şi antrenorii. Au fost atâtea momente pe care nu le-am exploatat în joc. Cum să baţi penalty cu câţiva metri de elan?! Nu pot accepta. Cum am aşteptat evenimentul ăsta şi ce aşteptări aveam!
Aş fi avut alte pretenţii de la Cicâldău la ce reprezintă în echipa asta şi nu credeam că stabilesc el şi Anzor cine bate penalty-ul”, a declarat Sorin Cârţu, conform primasport.ro, după Universitatea Craiova – Sparta Praga 2-1.
Universitatea Craiova a rămas cu şapte puncte în grupa de Conference League, după eşecul cu Sparta Praga. Oltenii se vor mai duela cu AEK Atena, pe 18 decembrie, în ultima etapă a grupei, fiind pe locul 23 înaintea confruntării cu grecii.
