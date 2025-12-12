Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: "Nu pot accepta" - Antena Sport

Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga, scor 1-2, din etapa a cincea a grupei de Conference League. Preşedintele oltenilor l-a taxat pe Anzor Mekvabishvili după ce mijlocaşul a ratat un penalty.

Universitatea Craiova a primit o lovitură de la 11 metri în minutul 33 al duelului din Bănie, după ce Etim a fost faultat în careu de Sevinsky. Anzor a executat însă mult peste poarta cehilor.

După meci, Sorin Cârţu nu şi-a putut explica execuţia avută de Anzor Mekvabishvili de la punctul cu var. Preşedintele oltenilor l-a criticat pe mijlocaş pentru faptul că nu şi-a luat suficient elan în momentul transformării loviturii de pedeapsă.

De asemenea, Sorin Cârţu l-a luat în vizor şi pe Alexandru Cicâldău, mărturisind că se aştepta ca acesta să execute penalty-ul în meciul cu Sparta Praga.

“Nu vreau să fac analiză, să vorbească jucătorii şi antrenorii. Au fost atâtea momente pe care nu le-am exploatat în joc. Cum să baţi penalty cu câţiva metri de elan?! Nu pot accepta. Cum am aşteptat evenimentul ăsta şi ce aşteptări aveam!