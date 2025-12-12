Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: "Nu pot accepta" - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta”

Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta”

Viviana Moraru Publicat: 12 decembrie 2025, 10:01

Comentarii
Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: Nu pot accepta

Sorin Cârţu, în timpul unui meci / Hepta

Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga, scor 1-2, din etapa a cincea a grupei de Conference League. Preşedintele oltenilor l-a taxat pe Anzor Mekvabishvili după ce mijlocaşul a ratat un penalty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova a primit o lovitură de la 11 metri în minutul 33 al duelului din Bănie, după ce Etim a fost faultat în careu de Sevinsky. Anzor a executat însă mult peste poarta cehilor.

Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga

După meci, Sorin Cârţu nu şi-a putut explica execuţia avută de Anzor Mekvabishvili de la punctul cu var. Preşedintele oltenilor l-a criticat pe mijlocaş pentru faptul că nu şi-a luat suficient elan în momentul transformării loviturii de pedeapsă.

De asemenea, Sorin Cârţu l-a luat în vizor şi pe Alexandru Cicâldău, mărturisind că se aştepta ca acesta să execute penalty-ul în meciul cu Sparta Praga.

“Nu vreau să fac analiză, să vorbească jucătorii şi antrenorii. Au fost atâtea momente pe care nu le-am exploatat în joc. Cum să baţi penalty cu câţiva metri de elan?! Nu pot accepta. Cum am aşteptat evenimentul ăsta şi ce aşteptări aveam!

Reclamă
Reclamă

Aş fi avut alte pretenţii de la Cicâldău la ce reprezintă în echipa asta şi nu credeam că stabilesc el şi Anzor cine bate penalty-ul”, a declarat Sorin Cârţu, conform primasport.ro, după Universitatea Craiova – Sparta Praga 2-1.

Universitatea Craiova a rămas cu şapte puncte în grupa de Conference League, după eşecul cu Sparta Praga. Oltenii se vor mai duela cu AEK Atena, pe 18 decembrie, în ultima etapă a grupei, fiind pe locul 23 înaintea confruntării cu grecii.

Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: PSD blochează reforma administraţiei, care nu va mai fi făcută în decembrie. TVA ar putea creşte iar
Observator
SURSE: PSD blochează reforma administraţiei, care nu va mai fi făcută în decembrie. TVA ar putea creşte iar
Juri Cisotti, unul dintre preferaţii lui Gigi Becali la FCSB! Ce spune despre laudele şi criticile patronului
Fanatik.ro
Juri Cisotti, unul dintre preferaţii lui Gigi Becali la FCSB! Ce spune despre laudele şi criticile patronului
9:57
România poate oferi unul dintre cele mai “scumpe” meciuri de la Cupa Mondială. Prețurile biletelor au “explodat”
9:46
Mihai Stoica, mesaj la prima oră după FCSB – Feyenoord 4-3. Cum a descris victoria dramatică a campioanei
9:17
România, depășită de Ungaria în clasamentul coeficienților. Cum arată acum după meciurile FCSB-ului și Craiovei
9:16
“Am pierdut două puncte”. Răzvan Lucescu, reacţie fermă după ce PAOK a egalat-o pe Ludogorets în minutul 90
9:00
Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: “Ne despărţim”
8:59
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 2 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 3 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie 4 FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor 5 Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2. Oltenii au terminat “în ceaţă”, oaspeţii s-au impus în ultimele minute de joc 6 Suma incredibilă pentru care a acceptat, de fapt, Ronaldinho să joace la Iaşi
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă
„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi