Pentru Neluţu Varga a fost o afecere profitabilă, acum pleacă în Anglia pe 10 milioane de euro? Anunţul englezilor - Antena Sport

3,5 milioane de euro, atât a încasat Neluțu Varga după ce l-a transferat pe Philip Otele la Al-Wahda, în Emiratele Arabe Unite. Aici nu a stat mult şi s-a transferat la Basel, unde în actuala ediţie de campionat a avut o evoluţie apreciată, după ce în 11 partide a marcat 4 goluri.

Fulham, Sevilla, Stuttgart, Nice și Monchengladbach ar fi echipele care se bat acum pe semnătura jucătorului tecut pe la CFR Cluj, iar în presă se vehiculează suma de 10 milioane de euro pentru transfer. De asemenea, Crystal Palace ar fi pe urmele jucătorului, scriu ziarele din Anglia, citate de gsp.ro.

Philip Otele a venit la Basel sub formă de împrumut, de la Al-Wahda, apoi a fost transferat definitiv vara trecută pentru 3,3 milioane de euro.