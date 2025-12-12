Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj - Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Duel complicat pentru Daniel Pancu. Echipele de start - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Duel complicat pentru Daniel Pancu. Echipele de start

CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Duel complicat pentru Daniel Pancu. Echipele de start

Andrei Nicolae Publicat: 12 decembrie 2025, 19:20

Comentarii
CFR Cluj – Csikszereda (LIVE SCORE, 20:30). Duel complicat pentru Daniel Pancu. Echipele de start

Jucătorii lui CFR și Csikszereda, în timpul meciului din turul acestui sezon / Sport Pictures

CFR Cluj și Csikszereda se întâlnesc astăzi, vineri, în deschiderea etapei cu numărul 20 din Liga, într-un duel ce va avea loc pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Ambele echipe trec prin momente dificile, niciuna dintre ele neavând vreo victorie în ultimele trei partide.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj vine astăzi în Gruia după două remize (1-1 cu Univ. Craiova și 2-2 cu Metaloglobus în Cupă) și o înfrângere extrem de dură cu FC Argeș, scor 0-3. De cealaltă parte, Csikszereda are trei eșecuri la rând, și anume 1-4 cu Rapid, 1-2 cu Oțelul și 0-2 cu FC Argeș.

CFR Cluj – Csikszereda – Echipele de start

  • CFR Cluj (4-3-3): Otto Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Fică, Keita – Cordea, L. Munteanu, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Coco, Kresic, Djokovic, Emerllahu, Păun, Sfaiț, Biliboc, Deac, Cernigoi. Antrenor: Daniel Pancu
  • Csikszereda (4-2-3-1): Pap – Gal Andrezly, Palmeș, Paszka – Vegh, Vereș – Anderson, Dusinszki, Bodo – Szalay. Rezerve: M. Simon, Ferenczi, Brugger, Bloj, Karacsony, Toth, Jebari, Csuros, Noveli, Bencze, Gergely, Bakos. Antrenor: Robert Ilyes

Pentru formația antrenată de Daniel Pancu, meciul contra ciucanilor reprezintă una dintre ultimele șanse de a se apropia de locurile de play-off, mini-competiție pe care a ratat-o singură dată de când s-a implementat acest sistem, în stagiunea 2015/16. În acest moment, ardelenii sunt pe locul 11, cu 20 de puncte adunate după 19 etape, iar ultima poziție care asigură accesul între primele șase e ocupată de UTA Arad, care e la opt puncte distanță de CFR.

De cealaltă parte, Csikszereda pare să fie sortită luptei pentru salvarea de la retrogradare. Elevii lui Robert Ilyes sunt pe antepenultimul loc în Liga 1, cu 16 puncte adunate. Ciucanii sunt în acest moment la fel de aproape de primul loc retrogradabil, ocupat de Hermannstadt, cum sunt și de CFR Cluj, ambele fiind la o distanță de patru puncte.

În meciul tur, la Miercurea Ciuc, cele două cluburi au remizat, 2-2. Ardelenii au condus în două rânduri, iar Csikszereda a egalat pentru a stabili scorul final în minutul 90+9, printr-o lovitură de la 11 metri transformată de Lorand Paszka.

Reclamă
Reclamă

Meciul din Gruia dintre CFR Cluj și Csikszereda va fi transmis în format LIVE SCORE pe site-ul as.ro și în aplicația Antena Sport.

Echipele probabile la CFR Cluj – Csikszereda

CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu – Cordea, L. Munteanu, Korenica

Csikszereda: Pap – Bloj, Palmeș, Csuros, Ferenczi – Vegh, Vereș – Anderson, Dusinszki, Bakos – Eppel

Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Observator
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe Arena Națională
Fanatik.ro
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe Arena Națională
19:15
VIDEORăzvan Marin a marcat golul etapei în Conference League! Reușita românului a adunat cele mai multe voturi
18:49
Șumudică: “Ai demonstrat că ești mare antrenor” / Becali: “Face cineva vreodată schimbările la FCSB în afară de mine?”
18:47
VideoGrand Prix, ediţia 37: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea, analiză la finalul sezonului de F1
18:42
De Rossi, elogii la adresa lui Cristi Chivu, înainte de Genoa – Inter: „Succesul pe care îl are mă bucură”
18:17
Real Madrid, fără 11 jucători la următorul meci din La Liga! Alonso nu se va putea baza nici pe Mbappe
17:43
Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 2 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 3 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 4 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 5 FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor 6 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”