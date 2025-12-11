FCSB - Feyenoord LIVE TEXT (22:00). Roş-albaştrii luptă cu Van Persie în Europa League, cu doar 3 jucători pe bancă - Antena Sport

Închide meniul
FCSB - Feyenoord LIVE TEXT (22:00). Roş-albaştrii luptă cu Van Persie în Europa League, cu doar 3 jucători pe bancă

FCSB – Feyenoord LIVE TEXT (22:00). Roş-albaştrii luptă cu Van Persie în Europa League, cu doar 3 jucători pe bancă

FCSB – Feyenoord LIVE TEXT (22:00). Roş-albaştrii luptă cu Van Persie în Europa League, cu doar 3 jucători pe bancă

Publicat: 11 decembrie 2025, 11:53

FCSB – Feyenoord LIVE TEXT (22:00). Roş-albaştrii luptă cu Van Persie în Europa League, cu doar 3 jucători pe bancă

FSCB - Sport Pictures

FCSB şi Feyenoord se întâlnesc în etapa a şasea a grupei din Europa League. Partida de pe Arena Naţională la care sunt aşteptaţi peste 25.000 de fani se va disputa joi, de la ora 22:00.

După primele cinci runde, cele două echipe au câte trei puncte, fiind pe locurile 30, respectiv 31, olandezii lui Van Persie având avantajul unui golaveraj superior.

FCSB – Feyenoord, joi de la ora 22:00

Roş-albaştrii sunt la trei puncte distanţă de poziţia a 24-a, ultima care duce în play-off-ul pentru optimile Europa League. Pentru a avea şanse cât mai mari, FCSB are nevoie de un succes cu Feyenoord.

FCSB a început perfect grupa de Europa League, cu o victorie în deplasarea cu Go Ahead Eagles (1-0), dar a continuat cu o serie de 4 eşecuri, cu Young Boys (0-2), Bologna (1-2), Basel (1-3) şi Steaua Roşie (0-1).

“Adversara este o echipă ofensivă, preferă sistemul 4-3-3 și, chiar dacă schimbă uneori stilul, filosofia rămâne aceeași. Au jucători valoroși, în special pe benzi. Sunt rapizi, buni în duelurile unu contra unu. La acest nivel, toți fotbaliștii au calitate. Ngezana este pregătit 100% să joace.

Bîrligea este sigur indisponibil, iar Miculescu are șanse mici să fie apt. Vom vedea la antrenamente, trebuie să-l evaluăm pe Miculescu. Nu este ideal să ne lipsească jucători, dar asta este situația și trebuie să găsim soluții”, a declarat Elias Charalambous.

FCSB are doar trei rezerve pentru meciul cu Feyenoord

Campioana en-titre se află într-o situaţie ciudată, din cauza absenţilor. Mihai Stoica a anunţat că echipa va avea doar trei rezerve la meciul de pe Arena Naţională.

„Suntem vreo 14. Dacă sunt 14, trei o să fie pe bancă, dar e ok. Avem în fiecare compartiment câte un jucător care poate să intre”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Echipele probabile

  • FCSB (4-3-2-1): Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Șut, Alhassan – Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu – Thiam
  • Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther – Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal – Valente, Stejin, Targhalline – Hadj Moussa, Ueda, Sauer
