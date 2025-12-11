FCSB - Feyenoord LIVE TEXT (22:00). Roş-albaştrii luptă cu Van Persie în Europa League, cu doar 3 jucători pe bancă - Antena Sport

FCSB şi Feyenoord se întâlnesc în etapa a şasea a grupei din Europa League. Partida de pe Arena Naţională la care sunt aşteptaţi peste 25.000 de fani se va disputa joi, de la ora 22:00.

După primele cinci runde, cele două echipe au câte trei puncte, fiind pe locurile 30, respectiv 31, olandezii lui Van Persie având avantajul unui golaveraj superior.

FCSB – Feyenoord, joi de la ora 22:00

Roş-albaştrii sunt la trei puncte distanţă de poziţia a 24-a, ultima care duce în play-off-ul pentru optimile Europa League. Pentru a avea şanse cât mai mari, FCSB are nevoie de un succes cu Feyenoord.

FCSB a început perfect grupa de Europa League, cu o victorie în deplasarea cu Go Ahead Eagles (1-0), dar a continuat cu o serie de 4 eşecuri, cu Young Boys (0-2), Bologna (1-2), Basel (1-3) şi Steaua Roşie (0-1).

“Adversara este o echipă ofensivă, preferă sistemul 4-3-3 și, chiar dacă schimbă uneori stilul, filosofia rămâne aceeași. Au jucători valoroși, în special pe benzi. Sunt rapizi, buni în duelurile unu contra unu. La acest nivel, toți fotbaliștii au calitate. Ngezana este pregătit 100% să joace.