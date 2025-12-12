A luat decizia de a se retrage, la o lună după ce a leșinat la antrenament - Antena Sport

Fotbaliști de calibru au fost nevoiți să se retragă de-a lungul timpului din fotbalul profesionist din cauza problemelor cardiace. Ultimul mare exemplu a fost Kun Aguero, care a pus punct carierei sale la vârsta de 33 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un alt jucător de top este pe punctul de a lua aceeași decizie, la doar o lună de la un incident care i-a băgat în sperieți pe coechipierii săi. Acesta leșina atunci la antrenament.

Brazilianul Oscar ia în calcul să se retragă din fotbal

Ajuns la vârsta de 34 de ani, brazilianul Oscar se află în fața unei decizii importante. Legitimat în prezent la Sao Paulo, fotbalistul are probleme mari de sănătate, asta după ce acum aproximativ o lună a leșinat la un antrenament.

Potrivit celor de la espn.com, jucătorul a fost supus mai multor investigații medicale, iar diagnosticul primit este sincopă vasovagală, o afecțiune medicală care presupune leșinuri constante din cauza unor factori declanșatori cum ar fi stresul, durerea fizică, vederea sângelui, statul prelungit și altele.

Poreclit „magicianul”, acesta ar fi luat decizia de a se retrage din activitate. Sursa citată menționează că Oscar și-a anunțat deja apropiații, urmând ca informația să devină oficială în zilele următoare.