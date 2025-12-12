Mohamed Salah și Arne Slot s-au împăcat! Starul de pe Anfield, inclus în lotul pentru meciul cu Brighton - Antena Sport

Conflictul dintre Mohamed Salah și Arne Slot pare să se îndrepte spre final, asta după ce a existat o discuție constructivă întrei cei doi, la ultimul antrenament dinaintea partidei cu Brighton.

Mai mult decât atât, starul egiptean a fost inclus în lotul pentru disputa programată sâmbătă. Nu se știe însă dacă Salah a fost convins să nu mai plece de la Liverpool.

Mohamed Salah, inclus în lot pentru jocul cu Brighton

Mohamed Salah nu a făcut parte din lotul celor de la Liverpool pentru partida din UEFA Champions League cu Inter, asta ca urmare a declarațiilor șocante făcute la finalul disputei cu Leeds.

S-a zvonit chiar că acesta ar fi luat deja decizia de a pleca de pe Anfield, cu toate că anul acesta i-a fost prelungit contractul. Acum, situația pare să fie una mai calmă în tabăra „cormoranilor”.

Salah a avut o discuție cu Arne Slot la antrenamentul de vineri, iar tehnicianul a luat decizia de a-l include pe acesta în lot pentru jocul contra celor de la Brighton.