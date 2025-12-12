Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mohamed Salah și Arne Slot s-au împăcat! Starul de pe Anfield, inclus în lotul pentru meciul cu Brighton - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Mohamed Salah și Arne Slot s-au împăcat! Starul de pe Anfield, inclus în lotul pentru meciul cu Brighton

Mohamed Salah și Arne Slot s-au împăcat! Starul de pe Anfield, inclus în lotul pentru meciul cu Brighton

Daniel Işvanca Publicat: 12 decembrie 2025, 20:59

Comentarii
Mohamed Salah și Arne Slot s-au împăcat! Starul de pe Anfield, inclus în lotul pentru meciul cu Brighton

Mohamed Salah, inclus în lotul celor de la Liverpool / Profimedia

Conflictul dintre Mohamed Salah și Arne Slot pare să se îndrepte spre final, asta după ce a existat o discuție constructivă întrei cei doi, la ultimul antrenament dinaintea partidei cu Brighton.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, starul egiptean a fost inclus în lotul pentru disputa programată sâmbătă. Nu se știe însă dacă Salah a fost convins să nu mai plece de la Liverpool.

Mohamed Salah, inclus în lot pentru jocul cu Brighton

Mohamed Salah nu a făcut parte din lotul celor de la Liverpool pentru partida din UEFA Champions League cu Inter, asta ca urmare a declarațiilor șocante făcute la finalul disputei cu Leeds.

S-a zvonit chiar că acesta ar fi luat deja decizia de a pleca de pe Anfield, cu toate că anul acesta i-a fost prelungit contractul. Acum, situația pare să fie una mai calmă în tabăra „cormoranilor”.

Salah a avut o discuție cu Arne Slot la antrenamentul de vineri, iar tehnicianul a luat decizia de a-l include pe acesta în lot pentru jocul contra celor de la Brighton.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Observator
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Ionel Ganea, prima apariție în public după ce i-a murit fiul în vârstă de 2 ani. Unde a fost prezent fostul internațional. Video
Fanatik.ro
Ionel Ganea, prima apariție în public după ce i-a murit fiul în vârstă de 2 ani. Unde a fost prezent fostul internațional. Video
20:39
VideoJurnal Antena Sport | Fericirea are chipul fanilor
20:31
VideoJurnal Antena Sport | Moş Crăciun intră la Dinamo
20:30
LIVE TEXTCFR Cluj – Csikszereda 1-0. Deschidere de scor pentru echipa lui Daniel Pancu
20:09
Gigi Becali spune că l-a descoperit pe “noul Hagi”. A făcut mutarea pe loc: “Vine!”
20:03
El este cel mai căutat fotbalist român al momentului! Șapte cluburi sunt pe urmele sale
19:40
Sepsi OSK a învins Concordia Chiajna cu 3-1, în etapa a 17-a din Liga 2
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 2 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 3 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 4 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 5 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 6 FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”