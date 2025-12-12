"Am dat o maşină cadou şi un apartament". Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord - Antena Sport

Gigi Becali a făcut dezvăluiri incredibile la o zi după ce FCSB a învins-o pe Feyenoord cu 4-3, în etapa a şasea de Europa League. Patronul campioanei a dezvăluit ce a făcut cu cei 450.000 de euro primiţi de la UEFA pentru victorie.

FCSB a învins-o dramatic pe Feyenoord, revenind de la 1-3. Campioana a marcat golul victoriei în minutul 90+5, prin Florin Tănase.

Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord

Gigi Becali a dezvăluit că a oferit cadou o maşină şi un apartament unui preot, după succesul cu Feyenoord. Patronul campioanei a transmis că toţi banii primiţi de la UEFA îi va împărţi preoţilor.

“Am zis: ‘Doamne, de voi câștiga, toți banii, 450.000 de euro, îi voi da imediat în 2 zile’. Azi am dat 50.000 de euro la un părinte să îi dea să împartă la diaconi, la slujitori, 400.000 de euro fac mâine OP-urile pentru preoți.

Mâine împart la preoții cu copii mulți din Moldova. I-am promis, mâine îi dau pe toți, am dat și o mașină cadou azi, la un diacon de la patriarhie, am dat și un apartament, ce să fac eu cu ele. Eu câștig mult mai mult”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.