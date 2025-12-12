"Am dat o maşină cadou şi un apartament". Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord - Antena Sport

Închide meniul
“Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord

Viviana Moraru Publicat: 12 decembrie 2025, 12:29

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Gigi Becali a făcut dezvăluiri incredibile la o zi după ce FCSB a învins-o pe Feyenoord cu 4-3, în etapa a şasea de Europa League. Patronul campioanei a dezvăluit ce a făcut cu cei 450.000 de euro primiţi de la UEFA pentru victorie.

FCSB a învins-o dramatic pe Feyenoord, revenind de la 1-3. Campioana a marcat golul victoriei în minutul 90+5, prin Florin Tănase.

Gigi Becali a dezvăluit că a oferit cadou o maşină şi un apartament unui preot, după succesul cu Feyenoord. Patronul campioanei a transmis că toţi banii primiţi de la UEFA îi va împărţi preoţilor.

“Am zis: ‘Doamne, de voi câștiga, toți banii, 450.000 de euro, îi voi da imediat în 2 zile’. Azi am dat 50.000 de euro la un părinte să îi dea să împartă la diaconi, la slujitori, 400.000 de euro fac mâine OP-urile pentru preoți.

Mâine împart la preoții cu copii mulți din Moldova. I-am promis, mâine îi dau pe toți, am dat și o mașină cadou azi, la un diacon de la patriarhie, am dat și un apartament, ce să fac eu cu ele. Eu câștig mult mai mult”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

FCSB a acumulat şase puncte în grupa de Europa League, după victoriile cu Go Ahead Eagles şi Feyenoord. În ultimele două runde rămase de disputat în grupă, campioana le va îtnâlni pe Dinamo Zagreb şi pe Fenerbahce.

