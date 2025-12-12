AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 decembrie - Antena Sport

Cele mai tari știri ale zilei de 12 decembrie sunt pe as.ro, de la anunțul făcut de Becali privind un nou transfer până la declarațiile făcute de Lautaro Martinez despre Cristi Chivu.

1. Anunțul lui Becali

Gigi Becali anunță că Joao Lameira, mijlocașul de la Oțelul, va ajunge la FCSB. Portughezul ar fi fost aproape de un transfer în Polonia, dar s-a răzgândit când a aflat că FCSB vrea să îl transfere.

2. Petrescu, aproape de revenire

Dan Petrescu poate antrena din nou după ce s-a despărțit de CFR Cluj în acest sezon. “S-ar putea să plece în China pe o sumă mare, două-trei milioane pe an”, anunță Giovanii Becali.