AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 decembrie - Antena Sport

Cele mai tari știri ale zilei de 12 decembrie sunt pe as.ro, de la anunțul făcut de Becali privind un nou transfer până la declarațiile făcute de Lautaro Martinez despre Cristi Chivu.
1. Anunțul lui Becali
Gigi Becali anunță că Joao Lameira, mijlocașul de la Oțelul, va ajunge la FCSB. Portughezul ar fi fost aproape de un transfer în Polonia, dar s-a răzgândit când a aflat că FCSB vrea să îl transfere.
2. Petrescu, aproape de revenire
Dan Petrescu poate antrena din nou după ce s-a despărțit de CFR Cluj în acest sezon. “S-ar putea să plece în China pe o sumă mare, două-trei milioane pe an”, anunță Giovanii Becali.
3. Au crescut șansele
Pe as.ro afli cum arată șansele de calificare ale FCSB-ului în “primăvara” Europa League, după ce a învins-o dramatic pe Feyenoord.
4. A “explodat” cota
Cota de piață a lui Andrei Rațiu a crescut după ultimele prestații ale fundașului român. Rațiu a devenit acum cel mai bine cotat jucător din echipa lui Rayo Vallecano.
5. În ape bune cu Chivu
Lautaro Martinez a vorbit din nou despre Cristi Chivu în cadrul unui eveniment la care a fost premiat în Italia. “Ne dă multă energie”, a spus argentinianul despre antrenorul său.
