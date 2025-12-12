Se ştie prima finalistă la CM de handbal - Antena Sport

Germania este prima finalistă de la Campionatul Mondial de handbal feminin.

Naționala lui Markus Gaugisch a făcut un meci perfect împotriva Franței, campioana en-titre, și s-a impus cu 29-23, calificându-se astfel pentru a doua oară în istoria sa în ultimul act.

Germania – Franța a fost prima semifinală de la Campionatul Mondial de handbal. Germania a făcut un meci mare și s-a calificat în marea finală. Franța era favorită clară la calificarea în finala competiției înainte de meci.

În cea de-a doua semifinală se înfruntă Ţările de Jos şi Norvegia.

Finalele pentru medalii vor avea loc duminică.