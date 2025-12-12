Se ştie prima finalistă la CM de handbal - Antena Sport

Închide meniul
Se ştie prima finalistă la CM de handbal

Se ştie prima finalistă la CM de handbal

Radu Constantin Publicat: 12 decembrie 2025, 21:27

Jucătoarele Germaniei sărbătoresc calificarea în sferturile CM - Profimedia Images

Germania este prima finalistă de la Campionatul Mondial de handbal feminin.

Naționala lui Markus Gaugisch a făcut un meci perfect împotriva Franței, campioana en-titre, și s-a impus cu 29-23, calificându-se astfel pentru a doua oară în istoria sa în ultimul act.

Germania – Franța a fost prima semifinală de la Campionatul Mondial de handbal. Germania a făcut un meci mare și s-a calificat în marea finală. Franța era favorită clară la calificarea în finala competiției înainte de meci.

În cea de-a doua semifinală se înfruntă Ţările de Jos şi Norvegia.

Finalele pentru medalii vor avea loc duminică.

Naţionala României a încheiat pe locul 9, cea mai bună clasare pentru tricolore după bronzul mondial din 2015. Obiectivul a fost clasarea în primele 10 locuri.

Clasamentul locurilor 5-32 la CM: 5. Danemarca 6. Brazilia 7. Ungaria 8. Muntenegru 9. România 10. Angola 11. Polonia 12. Serbia 13. Japonia 14. Spania 15. Suedia 16. Austria 17. Insulele Feroe 18. Cehia 19. Elveţia 20. Tunisia 21. Islanda 22. Argentina 23. Coreea de Sud 24. Senegal 25. Croaţia 26. China 27. Paraguay 28. Egipt 29. Uruguay 30. Cuba 31. Kazakhstan 32. Iran.

