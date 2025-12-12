Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 12 decembrie 2025, 17:58

Cristi Chivu şi Adelina Chivu / Instagram

Inter a pierdut cu Liverpool, în Champions League, scor 0-1, iar la câteva zile distanţă clubul a organizat petrecerea de Crăciun la Talent Garden Calabiana. Au fost invitați toți angajații clubului, care au fost însoțiți de familii.

“Președintele și directorul executiv Giuseppe Marotta i-a întâmpinat pe angajații și membrii clubului. La petrecere au fost prezenți antrenorii principali de la echipa masculină și cea feminină, Cristi Chivu și Gianpiero Piovani, precum și antrenorul de la echipa U23, Stefano Vecchi”, a transmis Inter, pe site-ul oficial.

Alături de Chivu a fost prezent la petrecere şi soția sa, Adelina, dar și cele două fiice, Natalia și Anastasia. Imaginile cu toată familia lui Cristi Chivu sunt destul de rare, el alegând să fie destul de discret cu viaţa personală.

Imagini emoționate cu Cristi Chivu şi soţia lui
Cristi Chivu împlineşte 43 de ani! Declaraţia supremă de dragoste primită de la Adelina, superba sa soţie
